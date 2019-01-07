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Öncü Spor Oyunları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 22:45 | Son Güncelleme

İmam Hatip Liseleri Arası Spor Oyunları, 12 branşta yapılacak

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen İmam Hatip Liseleri Arası Spor Oyunları (Öncü Spor Oyunları), masa tenisi müsabakalarıyla başladı.

Bahçelievler Koca Yusuf Spor Lisesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Yavuz Kurt, ilçe milli eğitim müdürleri, ilçe gençlik ve spor müdürleri ile çeşitli okulların müdürleri katıldı.

Müsabakalar öncesi açılış konuşması yapan Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Yavuz Kurt, İstanbul genelinde büyük bir spor organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni nesilleri sporla ve kadim değerlerle buluşturma amacında olduklarını vurgulayan Kurt, önümüzdeki dönemde bu organizasyonu Türkiye genelinde yapacaklarını ifade etti.

Amaçlarının okullarda spor kültürünü geliştirmek ve sporun yaygınlaşması olduğunu belirten Kurt, yoğun emeklerin karşılığını öğrencilere sporu sevdirerek alacaklarını kaydetti.

İstanbul genelinden okulların katıldığı turnuvalara yoğun katılım sağlanırken, oyunlarda yaklaşık 15 bin sporcunun yarışması bekleniyor. 12 branşta yapılacak müsabakalar 28 Mart'a kadar devam edecek.

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masa tenisi Öncü Spor Oyunları spor Yavuz Kurt

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