Öncü teknolojileriyle BMW İX ailesi geliyor

BMW’nin yüksek menzil ve performansı bir arada sunan tamamen elektrikli ilk SAV modeli BMW iX, xDrive50 ve xDrive40 versiyonlarıyla 2021 yılının son çeyreğinde Türkiye’de showroomlara girecek. İKİ ALTERNATİFLE EMİSYONSUZ SÜRÜŞ KEYFİ Güçlü iki elektrikli motoru ve BMW xDrive elektrikli dört çeker sistemi ile en ileri teknolojileri barındıran BMW iX, minimalist tasarımıyla da otomotiv dünyasında yeni bir çağ başlatmaya hazırlanıyor. Sürüş keyfi, çok yönlülük, sürdürülebilirlik ve lüksü yeniden yorumlayan BMW iX, xDrive50 ve xDrive40 olmak üzere yüksek menzilli iki farklı versiyonu ile yollara çıkacak. WLTP normlarına göre tam şarj ile sürücülerine yaklaşık 630 km’lik menzil sunan BMW iX xDrive50, 523 bg güç ve 765 Nm tork üretirken 0’dan 100’e yalnızca 4.6 saniyede ulaşabiliyor. WLTP normlarına göre tam şarj ile yaklaşık 425 km yol giden BMW iX xDrive40 ise 326 bg güç ve 630 Nm tork değerleriyle 0’dan 100’e 6.1 saniyede ulaşıyor. BMW iX xDrive40, BMW iX’in DC hızlı şarj altyapısı sayesinde yaklaşık 35 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşırken, on dakikalık şarjla yaklaşık 120 km sürüş menzili sunuyor.

BMW iX'teki sürüş sistemi, otomobilin iki elektrik motorunu, güç elektroniklerini, şarj teknolojisini ve yüksek voltajlı bataryayı kapsayan beşinci nesil BMW eDrive teknolojisine dayanıyor. BMW iX'in yol tutuş yetenekleri ve kabin içindeki konfor seviyesi, sınıfında öncü ‘Carbon Cage’ ile sağlanırken, 0.25 Cd’lik sürtünme katsayısı sunan alüminyum uzay çerçevesi de yüksek sürüş menziline katkıda bulunuyor. EN SON TEKNOLOJİ GÜÇLÜ TASARIM İnovatif çizgileriyle Spor Aktivite Aracı (SAV) segmentine yeni bir yorum getiren BMW iX, kaslı dış oranları, akıcı tavan çizgisi ve azalan yüzey kaplamasıyla sürüş keyfini günlük kullanım ve uzun yolculuklarda benzersiz bir deneyime dönüştürüyor. BMW’nin yeni tasarım dilinin sembolü geniş Böbrek Izgara ise tüm elektronik sürüş asistan sistemlerini barındırmasının yanı sıra oda sıcaklığında 24 saat içinde küçük çizikleri onarabilen kendi kendini iyileştirme teknolojisiyle de fark yaratıyor. Uzunluk ve genişlik bakımından BMW X5 ölçülerinde olan BMW iX, kavisli tavan yapısı ve yüksekliğiyle BMW X6’yı anımsatırken, geniş tekerlek jantları sayesinde BMW X7 ile benzerlik gösteriyor.

SHY TECH İLE ÇARPICI İŞLEVSELLİK, FÜTÜRİSTİK GÖRÜNÜM BMW iX'in çığır açan tasarımı ‘‘Shy Tech’’ ilkesiyle tasarlanan kabininde de kendini gösteriyor. ‘‘Shy Tech’’ ilkesi yalnızca kullanıldığı zaman işlevlerini ortaya çıkaran teknolojik yaklaşımı ifade ediyor. Fazla görünür olmayan hoparlörleri, sıra dışı tasarlanan havalandırma kanallarında da ‘‘Shy Tech’’ kendini belli ediyor. Böylece, BMW Group bir modelinde ilk defa hoparlörlerini koltuk yapısına entegre etme seçeneğini kullanıcılarına sunuyor. Yine ilk kez bir BMW modelinde kullanılan altıgen şekilli direksiyon simidi ve yeni nesil BMW İşletim Sisteminin bir parçasını oluşturan 12.3 ve 14.9 inçlik kombine BMW Kavisli Ekran, fütüristik sürüş keyfine vurgu yapıyor. PANORAMİK CAM TAVAN İLE FERAHLIK VE KONFOR BMW iX’te kullanılan panoramik cam tavan BMW iX'in içindeki ferahlığı ve ambiyansı önemli oranda geliştiriyor. Panoramik cam tavan, tek parçalı şeffaf yüzeyiyle, herhangi bir çapraz destek olmadan tüm iç mekanı kaplayarak, BMW modellerinde şimdiye kadar kullanılan en büyük cam tavan olma özelliğine sahip. Cam tavan, iç mekanı doğrudan güneş ışığından korumak için tek bir düğmeye basılarak etkinleştirilebilen elektrokromik Electrochromic gölgeleme özelliğine de sahip. Lamine cam yapı, hem ultraviyole ışınlarına karşı optimum koruma hem de mükemmel bir akustik konforu standart olarak sunabiliyor. Cam tavan, bir iç kaplamaya sahip olmak yerine, otomotiv endüstrisinde iç mekanı gölgelendirmek için PDLC (Polimer Dağılımlı Sıvı Kristal) teknolojisini kullanan türünün tek örneği olarak dikkat çekiyor.