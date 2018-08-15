Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü'ndeki yenileme çalışmaları

KİLİS (AA) - Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü sahasında devam eden yenileme ve kapasite artırımı çalışmalarını inceledi.
Valilikten yapılan açıklamada, 17 Temmuz 2018'de başlayan tır sahasının yenilenmesiyle idari binaların bakım onarımını kapsayan tadilat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.
Mevcut idari bina, mescit ve ambarların bakım onarımlarının da yapılacağı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Çalışmalar kapsamında mevcut 60 bin metrekare olan tır sahasının beton zemininin yenileneceği, bin 350 metre ve 3 metre yüksekliğinde beton istinat duvarı, içerisinde 80 tonluk 5 kantarın da bulunduğu modern ve bütün gümrük işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılacağı ofis, araçtan inmeden tır giriş çıkış işlemlerinin yapılacağı peronlar, yeni modern giriş ve çıkış kapıları ile yeni araç arama hangarı yapılacak."
Açıklamada, Vali Tekinarslan'ın Gümrük Müdürlüğü sahasında incelemelerde bulunduğu ve çalışmalar hakkında bilgi aldığı, ayrıca gümrük sahasının bitişiğindeki 35 bin metrekarelik alanın sınır ticaret merkezi gibi amaçlarla kullanılabilmesi için sahada dolgu çalışmaları yapılması talimatı verdiği kaydedildi.
Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan
Erdoğan-El Sani görüşmesinde gözlerden kaçan ayrıntı
Serbest bırakılan Yunan askerleri ilk kez konuştu
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Orhan Erzurum istifa etti!
İtfaiyeciye küfürler savuran isyankar papağan!
Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim American Federal Bankası'nı hackledi
Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü! Ekonomi için önemli adım
Güzelleşmek isterken kirpiklerinden oldu!
Gelinliği attı, siyah bikinisiyle kaldı!
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum