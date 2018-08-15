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Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü'ndeki yenileme çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 19:29 | Son Güncelleme

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü sahasında devam eden çalışmaları inceledi

KİLİS (AA) - Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü sahasında devam eden yenileme ve kapasite artırımı çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamada, 17 Temmuz 2018'de başlayan tır sahasının yenilenmesiyle idari binaların bakım onarımını kapsayan tadilat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Mevcut idari bina, mescit ve ambarların bakım onarımlarının da yapılacağı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çalışmalar kapsamında mevcut 60 bin metrekare olan tır sahasının beton zemininin yenileneceği, bin 350 metre ve 3 metre yüksekliğinde beton istinat duvarı, içerisinde 80 tonluk 5 kantarın da bulunduğu modern ve bütün gümrük işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılacağı ofis, araçtan inmeden tır giriş çıkış işlemlerinin yapılacağı peronlar, yeni modern giriş ve çıkış kapıları ile yeni araç arama hangarı yapılacak."

Açıklamada, Vali Tekinarslan'ın Gümrük Müdürlüğü sahasında incelemelerde bulunduğu ve çalışmalar hakkında bilgi aldığı, ayrıca gümrük sahasının bitişiğindeki 35 bin metrekarelik alanın sınır ticaret merkezi gibi amaçlarla kullanılabilmesi için sahada dolgu çalışmaları yapılması talimatı verdiği kaydedildi.

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Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü yenilenme ve kapasite artırımı çalışmaları

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