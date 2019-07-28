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Öncüpınar'dan bayram için giden Suriyeli sayısı 5 bini aştı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 10:54 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı nedeniyle Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine giden Suriyeli sayısı 5 bini geçti.

Öncüpınar'dan bayram için giden Suriyeli sayısı 5 bini aştı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı nedeniyle Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine giden Suriyeli sayısı 5 bini geçti.
Kilis Valiliği'nden alınan randevu ile bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen yüzlerce Suriyeli, sabah erken saatlerden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Sıcak havaya rağmen yoğunluğun yaşandığı kapıda evrakları kontrol edilen Suriyeliler kontrollü olarak ülkelerine geçmeye devam etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı kapıdan şu ana kadar 5 bini aşkın Suriyelinin bayram için geçiş yaptığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Öncüpınar'dan bayram için giden Suriyeli sayısı 5 bini aştıÖncüpınar'dan bayram için giden Suriyeli sayısı 5 bini aştıÖncüpınar'dan bayram için giden Suriyeli sayısı 5 bini aştıÖncüpınar'dan bayram için giden Suriyeli sayısı 5 bini aştı

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