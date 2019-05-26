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Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 10 bin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 13:01 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.

Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 10 bin oldu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Geçişler, 9 gündür devam ederken, şu ana kadar Suriye'ye gidenlerin sayısı, 10 bine ulaştı.
Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelerek, Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren sınır kapısına gelenler, işlemlerini yaptırdıktan sonra Suriye tarafına geçti. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 18 Mayıs Cumartesi günü başlayan geçişlerde, şu ana kadar 10 bin kişinin bayram için ülkesine gittiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 10 bin olduÖncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 10 bin olduÖncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 10 bin olduÖncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 10 bin oldu

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