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Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 40 bine ulaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 11:53 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler geçiş için verilen iznin son gününde, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 40 bine ulaştı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler geçiş için verilen iznin son gününde, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Geçişler için izin verilen 19 günde yaklaşık 40 bin kişinin ülkelerine geçtiği öğrenildi.
Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri 22 Temmuz günü başladı. Bu akşam son bulacak olan geçişler için sınır kapısında yoğunluk oluştu. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelerek sabah saatlerinden itibaren sınır kapısında bekleyenler işlemlerini yaptırdıktan sonra Suriye tarafına geçiyor.
Geçiş için izin verilen 19 günlük sürede şu ana kadar yaklaşık 40 bin Suriyelinin bayram için ülkelerine geçtiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 40 bine ulaştıÖncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 40 bine ulaştıÖncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 40 bine ulaştıÖncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 40 bine ulaştı

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