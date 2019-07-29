Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 8 bin oldu

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Geçişler, 8 gündür devam ederken, şu ana kadar Suriye'ye gidenlerin sayısı, 8 bine ulaştı.

Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelerek sabah saatlerinden itibaren sınır kapısında bekleyenler işlemlerini yaptırdıktan sonra Suriye tarafına geçiyor. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 22 Temmuz pazartesi günü başlayan geçişlerde, şu ana kadar 8 bin kişinin bayram için ülkesine gittiği belirtildi.

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