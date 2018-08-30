Ondan gözünüzü alamayacaksınız

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FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.08.2018 09:44 | Son Güncelleme

Murad Osman ve Nataly Osman Sosyal medyada paylaşımlarıyla ve takipçi sayısıyla dikkatleri üzerine çeken nadir çiftlerden.

6 milyonu aşkın takipçisi olan çift dünyayı gezerken birbirinden güzel fotoğraflar paylaşıyor.

Dünyanın en ünlü gezgin çifti

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Murad Osman ve Nataly Osman, Instagram'ın en büyük yıldızlarından ikisi.
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Fotoğrafçı Murad Osman ve eşi Nataly bugüne kadar dünyanın birçok yerini gezip akıma dönüşmüş fotoğraflarıyla milyonlarca takipçiye ulaştı. Öyle ki çiftin toplam takipçisi 6 milyona yakın.
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Dünyanın pek çok yerini gezen çiftin binlerce beğeni toplayan fotoğrafları, diğer gezginlere de ilham olmaya devam ediyor.
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İşte gözde çiftin bazı paylaşımları...
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Nataly Osman Murad Osman fenomen sosyal medya

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