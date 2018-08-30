Ondan gözünüzü alamayacaksınız

Murad Osman ve Nataly Osman, Instagram'ın en büyük yıldızlarından ikisi.

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Fotoğrafçı Murad Osman ve eşi Nataly bugüne kadar dünyanın birçok yerini gezip akıma dönüşmüş fotoğraflarıyla milyonlarca takipçiye ulaştı. Öyle ki çiftin toplam takipçisi 6 milyona yakın.