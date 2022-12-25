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  4. "Önden Şafak Sezer'e, yandan Azer Bülbül'e benziyorum" dedi! Arkadaşına ceza yazılırken yaptıklarıyla herkesi şaşırttı: "Meşhur olursam sana araba alacağım"

"Önden Şafak Sezer'e, yandan Azer Bülbül'e benziyorum" dedi! Arkadaşına ceza yazılırken yaptıklarıyla herkesi şaşırttı: "Meşhur olursam sana araba alacağım"

25.12.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çok şaşırtan bir olay yaşandı. Trafik polislerinin uygulama noktasından kaçarken, başka bir uygulama noktasında yakalanan 1.14 promil alkollü sürücünün aracı trafikten men edip ehliyetine 6 ay el konuldu. Alkollü sürücünün yanında bulunan arkadaşı ise, sürücüye ceza yazılırken fırsatı kaçırmadı şarkı üstüne şarkı söyleyip ünlü olmaya çalıştı. Ön profilden Şafak Sezer, yan profilden Azer Bülbül’e benzeyen adam basın mensubuna da araba vaadinde bulundu. Adamın şovu herkesi şaşırttı.

"Önden Şafak Sezer'e, yandan Azer Bülbül'e benziyorum" dedi! Arkadaşına ceza yazılırken yaptıklarıyla herkesi şaşırttı: "Meşhur olursam sana araba alacağım"

Ön profilden Şafak Sezer, yan profilden Azer Bülbül'üm dedi, mini konserli renkli şovuyla herkesi şaşırtmayı başardı. Merkez Osmangazi ilçesinde uygulama noktası kuran trafik polislerini gören sürücü, yanında bulunan arkadaşıyla kaçmak isterken başka bir uygulama noktasına takıldı. Alkol testi yapan ekipler sürücünün 1.14 promil alkollü olduğunu gördü. Bunun üzerine aracı bağlanan sürücünün arkadaşı, Şafak Sezer ve Azer Bülbül’e benzer duruşuyla trafik polislerine “ Seni sevdim, bir gül gibi”, “Kör kurşun” parçalarını söyleyip mini konser verdi. Polisleri sesiyle tebessüm ettiren kişinin o renkli anları kameraya saniye saniye yansıdı.

"MEŞHUR OLURSAM SANA ARABA ALACAĞIM"

Herkesi şoke eden sürücünün arkadaşı M.D. , kendisini çeken basın mensubuna “Meşhur olursam sana araba alacağım” dedi.

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Öte yandan, alkollü yakalanan sürücünün 6 ay ehliyetine el konuldu ve 1823 lira ceza kesildi. Sürücü polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, arkadaşı ise peşinden koşarak karakola geldi. Karakola koşarak giren M.D. bu kez de “Girişimiz var ama bakalım çıkışımız nasıl olacak?” diyerek herkesi güldürdü.

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Görevini yapan polis memurlarını alçılı eliyle tebrik eden M.D. "Her şey vatan için" ifadelerini kullandı. (İHA)

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