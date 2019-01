ÖNDER 3. Kültür Sanat Ödülleri Töreni (1)

- "Gençler, şimdi asıl iş sizlere düşüyor"

Binali Yıldırım, gençlerin değerleri, tarihi, kültürüyle yeniden buluşmasını sağladıklarını söyledi.

Şimdi asıl işin gençlere düştüğünü dile getiren Yıldırım, şunları anlattı:

"Biz, bir anlamda tohumu toprak ile buluştuk. Gerisi size kalmış. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Hepimiz bunu biliyoruz. Rabb'imizin ilk emri ikra. Okuyacağız. Daha çok okuyacağız, daha çok dünyayı tanıyacağız. Daha çok insanları tanıyacağız. Çağı okuyacaksınız. Tıpta, teknolojide, mühendislikte, ekonomide, kültürde, sanatta, velhasıl her alanda, gerçek bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini herkese göstereceksiniz. Her şeyden önce iyi bir insan olacaksınız. Bir müminin gerçek ibadethanesinin yeryüzü olduğunu asla aklınızdan çıkarmayacaksınız. Attığınız her adımdan, dokunduğunuz her canlıdan bulunduğunuz her ortamdan bir Müslümanın en büyük sorumluğunun örnek olmak olduğunu da aklınızdan çıkarmayacaksınız. Sadece güzel ülkemize değil tüm dünyaya bu hasletlerinizi göstereceksiniz. Sözün özü iki kanadı da sağlam bir uçak gibi olacaksınız. Bir kanadınız dünya, diğeri ahiret olacak."