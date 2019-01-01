ÖNDER, İmam Hatip Okullarının başarılı çalışmalarını paylaştı

İSTANBUL (AA) - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İmam Hatip Okullarının 2018 yılındaki bazı başarılı projelerini paylaştı. ÖNDER'den yapılan açıklamaya göre, 2018'de Türkiye genelinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden İmam Hatip Okullarından güzel haberlerin geldiğini belirtilerek, İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Nisan ayında Katar'da Arapça münazara şampiyonu oldukları hatırlatıldı. Adana Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip öğrencisi Azra Kargı'nın LGS'de 500 tam puan alarak birinci olmasıyla gururlandıklarının vurgulandığı açıklamada, Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden tekvandocu Şeyma Güngör'ün Türkiye şampiyonu olduğu bildirildi. "2018'in gurur tablosu" açıklamasında, bazı başarılar şu şekilde özetlendi: "İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarında birinci oldu. Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Muğla İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 14. Uluslararası URFODU Bilim Temelli Bilgi Yarışması'ndan altın madalya kazanarak döndü. Müslüman olup 5 yıl önce Türkiye’ye yerleşen Rus çiftin kızı, Alanya Nebahat Şifa İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Andalib Goncharova, LGS'de yüzde 1'lik dilime girerek büyük başarı elde etti. Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Birleşmiş Milletler programlarından Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI) tarafından, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda'da düzenlenen 'Gençlerin Çatışma Çözümü Süreçlerine Katılımı' konulu çalıştaya katıldı."

Açıklama şöyle devam etti: "Milli Eğitim Bakanlığının 'örgün eğitimle birlikte hafızlık' projesi ilk meyvelerini vermeye başladı. İlk kez 2017-2018 eğitim öğretim yılında 17 İmam Hatip Okulunda hayata geçirilen projeye dahil olup hafızlığını tamamlayan öğrenciler, üniversite sınavlarında da büyük başarılara imza attı. İşte o isimlerden Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sümeyye Hava, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesini, aynı okuldan Feyza Saniye Ülgür Cerrahpaşa Tıp Fakültesini, Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Zeynep Hanne Gökel de Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden bu yıl mezun 32 öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre çeşitli dereceler elde ederek Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine yerleşmeyi başardı. 32 öğrencinin 7'si hukuk, 3'ü tıp, 2'si bilgisayar mühendisliği, 2'si siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, 2'si elektrik-elektronik mühendisliği, biri biyomedikal mühendisliği, biri endüstri ve biri inşaat mühendisliği, biri makine mühendisliğine yerleşti."