ÖNDER İmam Hatipliler Buluşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imam hatiplerde görev yapıp ahirete irtihal eden öğretmen ve yöneticiler ile fedakarlıkları ve destekleriyle bu müesseseleri yaşatan hayırseverleri rahmetle anarak, "Tek parti döneminde kapatılan bu okulları 1951 yılında tekrar açan şehit Başbakan Adnan Menderes'e, onun Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'ye bir kez daha yüce Mevla'dan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Son nefesine kadar imam hatip okullarının kök salması için mücadele eden büyük dava, ilim ve hikmet erbabı Celaleddin Ökten hocamızı, Hacı Veyiszade Mustafa Efendi'yi, Ahmet Muhtar Büyükçınar'ı, Mahir İz'i, Ahmet Hamdi Akseki'yi ve diğer tüm alimlerimizi de tazimle yad ediyorum." diye konuştu.

- "Gönül insanlarına mahsus yüce bir ruhla çalıştılar"

Tüm imam hatip gönüllülerine şükranlarını sunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar öncüler, önderler olarak vesayetin ufkumuzu kapladığı o karanlık günlerde mücadeleleriyle yolumuzu aydınlattılar. Onlar bizim için gelecek nesiller için gerçekten zor zamanlarda sadece Hakk'a ve halka sığınarak çok büyük işler başardılar. Onlar merhum Nurettin Topçu'nun '40 yıllık öğretmenim hiçbir derse abdestsiz girmedim, gitmedim.' diyerek ifade ettiği bir hassasiyetle gönül insanlarına mahsus yüce bir ruhla çalıştılar. Onlar köy köy, ilçe ilçe gezerek, gerektiğinde sırtlarında tuğla taşıyarak imam hatipleri kurmak için çetin mücadele verdiler. Onlar her türlü engele, her türlü imkansızlığa rağmen manevi kalkınmanın öncüsü bir nesil idealinden asla vazgeçmediler. Onlar sadece okuyan değil, kendilerinden sonrakileri de okutan her biri vakıf çeşmesi misali kıraç gönülleri yeşerten idealist insanlardı. Rabbim tek tek hepsinden razı olsun, onları rahmetiyle, merhametiyle, şefaatiyle kuşatsın diyorum."