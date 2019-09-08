MALATYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl 28 Şubat'ta üniversite kapılarında gözyaşı döken kızlarımızın ahı ikna odacılarının peşini hiç bırakmamışsa, ciğerpareleri dağa kaçırılan anaların direnişi de Kandil'deki kan tüccarlarına diz çöktürecektir." dedi. Erdoğan, Malatya İnönü Üniversitesinde gerçekleştirilen ÖNDER İmam Hatipliler Buluşması'na iştirak ederek, katılımcılara hitap etti. "Nasıl 28 Şubat'ta üniversite kapılarında gözyaşı döken kızlarımızın ahı ikna odacılarının peşini hiç bırakmamışsa, ciğerpareleri dağa kaçırılan anaların direnişi de Kandil'deki kan tüccarlarına diz çöktürecektir." ifadesini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin parlak yarınlarının inşasında imam hatip nesline büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. Bugün gençlerin, bir taraftan DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleriyle, diğer taraftan da uyuşturucudan alkole, sanal bağımlılıktan nihilizme kadar birçok farklı tehditle mücadele etmek zorunda kaldığına dikkati çeken Erdoğan, gençlerin bu sınamalarla mücadele edebilmesi için milli ve manevi değerlerle tezyin edilmesinin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin bir taraftan geleceğin dünyasına hazırlıklı şekilde yetişirken, bir taraftan da kökleriyle bağlarını güçlü tutması gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu: "Bu altın oranın yakalanması ancak kaliteli, nitelikli ve özgün bir eğitim öğretimle mümkün olacaktır. Onun için imam hatip neslinden beklentim ve beklentimiz çok. İhlas ve sabırla yürütülen çetin bir mücadelenin en tatlı meyvesi olan imam hatipler bu noktada hayati role sahiptir. Bu okullar sıradan bir eğitim öğretim kurumu olmanın ötesinde, ülkemize istikamet çizen, ufkumuzu aydınlatan, en önemlisi de öz değerlerimize sahip çıkan nesillerin yetiştiği eğitim öğretim kurumlarıdır. Milletimiz hala imam hatiplere çöldeki vaha gözüyle bakıyor. Anadolu insanı bu okulları, evlatlarını huzur-u kalple emanet edebilecekleri güvenli bir liman olarak görüyor. Hiçbirimizin bu beklentileri boşa çıkarma gibi bir hakkı yoktur." - "Şimdi başarıyı bekliyoruz" "Allah'a hamdolsun artık katsayı gibi ucubelerle uğraşmak zorunda değiliz." diyen Erdoğan, devlet idaresinde imam hatip okullarını adeta bir tehdit gibi gören jakoben zihniyeti söküp attıklarını vurguladı.

Erdoğan, 28 Şubat döneminde birçoğunun kapısına kilit vurulan imam hatiplerin orta bölümlerinin kapatıldığını, öğrenci sayılarının 60 binlere kadar düştüğünü hatırlatarak, "Şimdi ise hamdolsun 1 milyon 300 bine ulaşan bir yapıyla... Bu demektir ki milletimizin en fazla rağbet ettiği eğitim kurumlarından birisi haline geldi. Bundan sonra beklenen ne? Başarı. Şimdi başarıyı bekliyoruz. Bu başarı arttıkça, buralara katılım daha da artacaktır." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002-2003 eğitim öğretim yılında sadece 443 imam hatip okulu varken bugün bunun bin 623'e çıktığını, imam hatip liselerinin toplam liseler içindeki oranının 17 yıl önce yüzde 8 iken, bugün yüzde 18'e yükseldiğini kaydetti. İmam hatip lisesi öğrencilerinin, toplam lise öğrencileri içindeki oranı 2002'de yüzde 3 iken, bugün bu oranın yüzde 14'ü bulduğunu dile getiren Erdoğan, okulların hem öğrenci sayısında hem de öğrencilere sunduğu sosyal, sportif ve diğer imkanların kalitesinde ciddi artışlar olduğunu söyledi. Akademik başarısı yüksek öğrencilerin imam hatip okullarını tercih oranının giderek yükseldiğini ifade eden Erdoğan, kaliteleriyle temayüz etmiş imam hatiplere yerleşme şansı bulamayıp dışarıda kalan pek çok öğrencinin olduğuna dikkati çekti.

- "Devlet imam hatipleri sahipleniyor" Erdoğan, gerek alt yapı, gerekse destek ve sahiplenme noktasında imam hatiplerin adeta altın çağını yaşadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizden önce uzun yıllar imam hatipler sadece milletin okullarıydı. Bugün milletin yanında devlet de imam hatipleri sahipleniyor. Dolayısıyla artık imam hatipler hem milletin hem de devletin okullarıdır. İmam hatip liselerinin sahip oldukları engin tecrübeyi günün imkanlarıyla buluşturarak geleceğin okulları haline dönüşmesini hedefliyoruz. Bu okulların cazibe merkezi olmayı sürdürebilmeleri için artık nicelikten ziyade, niteliğe ve başarıya yoğunlaşmalıyız. Akademik başarı yanında sanat, kültür, spor gibi hayatın farklı alanlarında da başarıya odaklanan çalışmalar yürütmeliyiz. Unutmayın bu okulların harcında 'Kara tahta önünde ölmek isterim.' diyen, ertesi günkü dersine hazırlanırken son nefesini veren Celal hocamız gibi mesleğine aşık öğretmenlerin fedakarlığı var." Okulları, öğretmenlerin ve idarecilerin çabalarının istikbale taşıyacağını anlatan Erdoğan, "Sizlerden ayrım yapmadan ülkemizin bütün gençlerini kucaklamanızı, onların aklı selim, kalbi selim ve zevki selim sahibi kuşaklar olarak yetişmeleri için her türlü gayreti göstermenizi bekliyorum. Binlerce kitaptan bir gönül çıkmaz ancak bir gönülden binlerce kitap çıkar inancıyla gönüller yapmanızı, gençlerimizin gönlünü kazanacak çalışmalara imza atmanızı istiyorum." şeklinde konuştu.