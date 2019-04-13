İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, imam hatip meselesinin, bir milletin yeniden kökleriyle bütünleşmesi, bağlarını kuvvetlendirmesi meselesi olduğunu belirterek, "Bizim gibi büyük milletlerin iddiası ve iradesi olmadan, bu iddia ve iradeyi de bir toplumsal bütünleşme haline getirmeden yol alabilmesi mümkün değildir." dedi. Kurtulmuş, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Önder İmam Hatipliler Derneği 57. Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, imam hatip okullarının, Türkiye'nin bir şekilde son iki asırda koparılmak istenen kökleriyle yeniden buluşmasının temin edildiği önemli bir eğitim kurumu olduğunu söyledi. İmam hatip meselesinin bir eğitim meselesi olmanın ötesinde aslında milletin koparılmaya çalışılan, sağlam olduğu için kopmayan ama zayıflayan o geçmişle irtibatının yeniden sağlamlaştırılmasını sağlayan, tabiri caizse Cumhuriyet tarihinin en önemli müşterek projelerinden biri olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Dolayısıyla imam hatip liseleri davasını, Türkiye'nin kendi kökleriyle bütünleşmesi, köklerinin kuvvetlendirilmesi çabasının önemli bir aracı olarak görmek mecburiyetindeyiz. Bu vesileyle Türkiye'yi, aziz milletimizi kökleriyle yeniden buluşturmadaki bu kararlı tavrı ortaya koyan herkesi saygıyla, minnetle, şükranla yad ediyoruz." diye konuştu.

Samimiyet, ilim ve hikmetle çıkılan bu yolda en zor zamanlarda varlıklarını ortaya koyarak, büyük ihsanları sağlamış olanları rahmetle andıklarını dile getiren Kurtulmuş, onların o samimi çalışmaları olmasa bugünlere gelmenin mümkün olamayacağını söyledi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İmam hatip meselesi, bir milletin yeniden kökleriyle bütünleşmesi, bağlarını kuvvetlendirmesi meselesidir. Bir milletin yeniden büyük iddialarını hatırlaması, o iddiaları üzerinden büyük bir medeniyet mücadelesini kaldığı yerden başlatması için başlamış olan bir adımdır. Bizim gibi büyük milletlerin iddiası ve iradesi olmadan, bu iddia ve iradeyi de bir toplumsal bütünleşme haline getirmeden yol alabilmesi mümkün değildir. Yeniden güçlü, büyük Türkiye olma idealini, yeniden büyük bir medeniyeti inşa etme idealini büyük bir iradeyle ortaya koyan geçmişlerimize çok teşekkür ediyoruz. Rahmetle yad ediyoruz. Bu çerçevede imam hatip liseleri meselesi, bir iradenin yeniden hatırlanması, bir iradenin yeniden kuşanılması, bununla birlikte milletin koşar adımla kaldığı yerden devam etmesi mücadelesidir."

- "En önemli eğitim kurumu imam hatip liseleridir" İmam hatiplerin Türkiye sosyolojisine etkilerine değinen Kurtulmuş, şunları anlattı: "İşin siyasi tarafını bir tarafa bırakarak konuşuyorum, imam hatip liselerinin her biri, kuruldukları yerde o ilçenin, o ilin sosyolojisini değiştirmiş, bu iddiayla, iradeyle ve tarihsel kökleriyle o yöre halkının bütünleşmesini sağlayacak önemli bir toplumsal kurum haline gelmiştir. Bu anlamda Türkiye sosyolojisini derinden etkileyen, Cumhuriyet tarihimizin en önemli eğitim kurumu imam hatip liseleridir. Bu anlamda sosyolojiye büyük etkileri olmuştur." Kurtulmuş, rahmetli babası dolayısıyla herhangi bir yerde imam hatip lisesi açılması için verilen çabaların ne kadar önemli, ne kadar zor çabalar olduğunu, bir yerde bir ilahiyat fakültesi açılması için ortaya konulan çabaların ne kadar zor olduğunu, ne kadar büyük emeklerle bu noktaya gelindiğini hatırladığını anlattı. Bugün gelinen noktada hem imam hatip liselerinin bu işlevlerini büyük oranda yerine getirdiğini hem de bugün sayıları 5 bine yaklaşan ortaokul ve liseleriyle imam hatip okullarının Türkiye'de önemli bir varlık haline geldiğini belirten Kurtulmuş, şu anda imam hatiplerde okuyan öğrenci sayının 1,5 milyona ulaştığını söyledi.

- "İmam hatipler Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin de önemli göstergesi" AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, imam hatip liselerinin aynı zamanda Türkiye'nin siyasi tarihindeki demokrasi göstergesinin, mücadelesinin de en önemli göstergelerinden biri olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "12 Mart'tan sonra yaşanılanların, imam hatiplerin kapatılması için verilen mücadelenin, 28 Şubat'ta imam hatiplerin kapısına kilit vurulmaya çalışılmasının arkasındaki neden, sadece bir okulun kapatılması değil, sadece bir müfredattan duyulan rahatsızlık değil, sadece toplumdaki bazı kesimlerin kendisini ifade etmesinin önüne geçilmesi iradesi değil, bu toplumun kendi kökleriyle buluşmasının ve büyük bir medeniyet iddiasına sahip çıkmasının önlenmesidir. Dolayısıyla sizlerin temsil ettiğiniz geniş kitle, bu gelişmelerin hepsinin farkındadır. Şimdi bu geldiğimiz noktada, Allah'ın bu fazla ikramının kıymetini çok iyi bilmek, gereğini yerine getirmek mecburiyetindeyiz." Şu anda 120'nin üzerinde ilahiyat fakültesinin, 5 binin üzerinde de imam hatip okulunun bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, artık vaktin kaliteyi, imam hatiplilerin düzeyini artırma vakti olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu: "Artık bugün geldiğimiz seviyede imam hatip liseleri ve imam hatip camiası küresel bir sorumluluğun da altındadır. Amaçlarımızı, hedeflerimizi ve ufkumuzu küresel gerçekler çerçevesinde genişletmek, olabildiğince genişletmek mecburiyetindeyiz. İslam dünyasının içinde bulunduğu şartlar, karşı karşıya kaldığı meydan okumalar, dünyadaki hep beraber yaşadığımız alt üst oluşlar, işte Yeni Zelanda'daki katliamı görüyorsunuz, bütün bunların hepsini karşılaştırdığımız zaman Müslüman dünyasının yeni bir sese, dünyadaki gelişmeleri okuyan, bilgiyle, hikmetle donanmış ve dünyadaki bütün gelişmelerin üzerine İslam dünyasında tam da kitabın ortasından konuşan yeni bir sese, soluğa ihtiyacı var. Onun için imam hatip camiası hedeflerini evrensel ölçeklerde genişletmek, bütünleştirmek mecburiyetindedir." Kurtulmuş, yabancı öğrencilerin burada aldıkları şuurla hem Türkiye'nin bir temsilcisi hem de büyük medeniyet iddiasının birer ferdi ve taşıyıcısı olarak kendi ülkelerinde çok önemli işleri, işlevleri olacağını ifade etti.

Artık camianın sözlerini söylerken, çalışmalarını yaparken dünyanın her yerinde ister Müslüman olsun ister gayrimüslim olsun bütün topluluklar için sözün en iyisini söyleyebilecek bir güce ulaşması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, bunun da ufku geniş, irfanı yüksek, özgür düşünceye sahip, sahih İslam inancını, itikadını günün diliyle bütün dünyaya anlatabilen yeni gençlerin yetiştirilmesine bağlı olduğunu söyledi. Numan Kurtulmuş, "Bu önemli uyarıyı başta kendim olmak üzere hepimize hatırlatmayı bir vazife telakki ediyorum. Sorumluluklarımızı evrensel ölçeklere taşıyabilmek için bizlerin de çok güçlü nesiller yetiştirmemizin üzerimizdeki en önemli tarihi sorumluluk olduğunun altını çizmek isterim. Arkadaşlarımızın önümüzdeki dönemde, öyle görünüyor ki mottolardan o anlaşılıyor bu konunun üzerine de odaklanacaklarını ümit ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı. - "Tartışma Büyükçekmece üzerinde düğümlendi" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da imam hatip lisesini bitirmediği halde mezun olarak bilinen nadir insanlardan biri olduğunu dile getirdi.

Kendisinin, endüstri meslek lisesi mezunu olduğunu aktaran Uysal, "Meslek lisesi mezunu deyince beni imam hatip mezunu diyebilirler. Bundan da memnunum açıkçası. Bazen belki böyle algılanmak bizi imam hatip okulları adına teşvik edici oluyor. Ülkemizin eğer bugün geldiği nokta var ise bunu aslında imam hatiplere, bu okullar için, dava için mücadele edenlere borçlu. Geldiğimiz noktaya baktığımız zaman geçtiğimiz dönemdeki mücadele şeklimizi, azmimizi, yolumuzu, haritamızı zaman zaman hatırlamakta fayda var." diye konuştu. Bugüne bakıldığında imkanların fazla olduğunu ancak geçmişteki o mücadele azmi, bu fazlalıktan dolayı biraz zayıfladıysa onu takviye adına çalışmalar yapmak gerektiğini vurgulayan Uysal, sözlerine şöyle devam etti: "Bu manada da imam hatip mezunları dediğimiz ÖNDER'e bu manada büyük görev düşüyor. Yaklaşık 1,5 yıl önce sorumluluğunu üstlendiğimiz İstanbul Büyükşehir makamı vardı. Bugünlerde devriyle ilgili önemli bir tartışma yaşanıyor. O tartışma da yine şahsımın aday olduğu Büyükçekmece ilçesinde düğümlendi. İnşallah hayırlı olur.