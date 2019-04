ÖNDER İmam Hatipliler Derneği 57. Genel Kurulu

- "Sizlerden beklenen hakikat arayıcısı olmanızdır"

İmam hatip markasının, öğrencilerin ailelerinden başlayıp ders aralarına, ders sonrası faaliyetlere, yatılı kısımdaki sohbetlere kadar hayatın her anında gece gündüz çalışan dava adamlarının eseri olduğunu aktaran Erdoğan, "Tabii imam hatibi yatılı olarak okumuş öğrenci olarak da bunun farkındayım. Türkiye tek parti devrinin milletimizi topyekun mankurtlaşmayı hedef alan hastalıklı zihniyetinden kısmen de olsa eğer kurtulabilmişse imam hatipler etrafında yürütülen mücadele sayesindedir. Mensuplarını çatısı altında buluşturan bu kurumun misyonunu ne kadar iyi anlarsak sorumluluğumuzu o derece iyi idrak edebiliriz. Sizlerden beklenen sadece bu milletin değil, tüm ümmetin ve daha da ötesinde tüm insanlığın önünde bir ışık, bir rehber, bir hakikat arayıcısı olmanızdır. Üstadın deyimiyle bu gerçekten 'çok büyük ve aynı zamanda hor ve öksüz' bir davadır. Üstlendiğimiz bu ağır imtihanı başarıyla sonuçlandırmak için sonunda herhangi bir rütbe veya mal beklemeden, mükafatı sadece Rabb'imizden umarak, her an her gün durup dinlenmeden çalışacağız." dedi.