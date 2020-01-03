ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden AA'ya ziyaret

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İcra Kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu ziyaret etti.

AA'nın genel müdürlük binasında gerçekleşen ziyarette bir konuşma yapan İcra Kurulu Genel Sekreteri Abdullah Ceylan, dernek olarak yapacakları projelere ilişkin bilgi verdi.

İmam hatip modelinin yurt dışına ihraç edilen tek eğitim modeli olduğunu ifade eden Ceylan, "22 ülkede 55 tane imam hatip okulu var, dünya üzerine yayılmış. Türkiye'de 85 ülkeden öğrencinin bulunduğu 17 tane uluslararası imam hatip var. Bugün, imam hatipler sadece Türkiye'nin kendi içinde değil, dışarıya ihraç edilmiş bir model olarak hem de dışarıdan buraya öğrencinin geldiği bir modele dönüştü." diye konuştu.

Dernek olarak "dil kampı" projeleri olduğunu anlatan Ceylan, şunları belirtti:

"İmam hatip öğrencileri ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) üzerinden farkındalık çalışmalarımız var. Bunun haricinde gençlik noktasında çalışmalarımız çok fazla. Şu anda 1,4 milyon örgün eğitimde okuyan imam hatip öğrencimiz var. Üniversitede okuyan da bir o kadar öğrencimiz, mezunlarımız var. Bütün hepsini kapsayan çalışmalarımız da var. Bunlarla alakalı hem projeleri istişare etmek, biraz gelecek vizyonu çizebilmek adına çok farklı konularda görüşmeler yaptık."