Önder Kahveci: “Devletin içerisinde sendikalardan oluşan paralel bir yapıya müsaade etmeyeceğiz”

Türk Sağlık-Sen ve Türk Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Devletin ve kamunun içerisinde sendikalardan oluşan paralel bir yapıya asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Türk Sağlık-Sen Samsun Şubesi tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda toplantı düzenlendi. Samsun ve çevre illerden sendika üyelerinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Türk Sağlık-Sen Samsun Başkanı Erdoğan Çakmak, önemi olanın sayı çoğunluğu değil yapılan işlerin önemi olduğunu ifade etti.

“Devletin içerisinde sendikalardan oluşan paralel bir yapıya müsaade etmeyeceğiz”

Üyelerine seslenen Kahveci, "Senin adamın benim adamım, senin sendikan benim sendikam davası doğru değil. Türkiye bunu taşıyabilecek bir süreçte değil. 15 Temmuz’da yaşadığımız hain darbe girişiminde hainlerin devletin bütün kurumlarını nasıl ele geçirdiğini gördük. Öyleyse bizim hakkaniyetli bir sistem oluşturma zorunluluğumuz var. Devletin ve kamunun içerisinde sendikalardan oluşan paralel bir yapıya asla müsaade etmeyeceğiz. Bilgiyi ve tecrübeyi öne çıkartacak, bir sisteme ihtiyacımız var. Eğer böyle yapmazsak, çalışanın umutlarını tüketmiş oluruz. Çalışan insanlar kendi bilgi, beceri ve birikimiyle yönetici olma şansını görmezse motivasyonları düşer. Biz 21. yüzyılın Türkiye’sini hedeflere taşıyacaksak devletteki yapılanmayı sağlıklı bir düzene oturtmamız lazım. Hele hele hiçbir unsurun devletin içerisinde güç oluşturmasına asla müsaade etmeyiz” diye konuştu.

