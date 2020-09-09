ÖNDER’den Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

ÖNDER İmam hatipliler Derneği, Erol Mütercimler hakkında imam hatip lisesi mezunları ile ilgili söylediği sözler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

ÖNDER İmam hatipliler Derneği, Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Erol Mütercimler hakkında imam hatip lisesi mezunları hakkında bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından ÖNDER İmam hatipliler Derneği ile diğer bazı dernekler Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama öncesinde bir grup bağlama çalarak, türküler söyledi.

“İmam hatipler on milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir ailedir”

Erol Mütercimler’in imam hatip lisesi mezunlarına hakaret ettiğini söyleyerek sözlerine başlayan ÖNDER İmam hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, “Suçun basın yayın yolu ile işlenmesi, televizyon yayının Youtube üzerinden hala ulaşılabiliyor olması üzüntümüzü arttırmaktadır. İmam hatip camiası bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, on milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir ailedir. 69 yıldır eğitim hayatına devam eden imam hatip okulları ülkemiz, milletimiz ve medeniyetimiz için çok değerli alimler, doktorlar, mühendisler, edebiyatçılar, siyasetçiler ve devlet adamları yetiştirmiştir” dedi.