İlk açılan İmam Hatip okullarının mezunlarından bazıları, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği organizasyonuyla Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araya geldi.

Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda bulunan Belediye Spor Salonu'nda düzenlenen "Öncülerle 60. Yıl Vefa Buluşması" programında konuşan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, imam hatip mezunlarının siyaset dahil hayatın her alanında öncülük yaptığını söyledi.

İlgilendikleri gençlerin sadece Türkiye'de değil bütün İslam dünyasında öncülük yapacağına inandıklarını belirten Bekiroğlu, "Elhamdülillah bugün mezunların 60. yılı dolayısıyla ÖNDER'in de 60. yılında burada birlikte bir kez daha imam hatip davasını, davamızı, ülke olarak davamızı, İslam dünyası olarak davamızı bir kez daha hatırlamış olduk." dedi.

Bekiroğlu, imam hatiplilerin önemli işlere imza atacaklarına her zaman inandıklarını vurguladı.

Halit Bekiroğlu, şöyle konuştu:

"Hep şuna inandık: İmam Hatiplerin sizin o öğrencileri yetiştirdiğiniz dönemlerde, okuduğunuz dönemlerde, bizlere, babalarımıza hocalık yaptığınız dönemlerde imam hatiplilerin gün gelecek bu ülkede çok önemli işler yapacağına, inancınızı siz ifade etmiştiniz. Elhamdülillah bu gerçekleşti. Bugün sadece siyasette değil hayatın bütün alanlarında imam hatipliler bu ülkede öncülük yapıyorlar. Biz şimdi şuna inanıyoruz: Bugün ilgilendiğimiz gençler sadece Türkiye'de değil bütün İslam dünyasında ifrattan tefritten uzak, mutedil bir çizgiyle bütün bir İslam dünyasında çok güzel işlere öncülük yapacaklar, önderlik yapacaklar, imamlık yapacaklar. İnşallah insanlığa yönelik yeniden inşa edilecek olan medeniyetin de öncüleri olacaklar."

Programa, İmam Hatip okullarının ilk mezunları arasında yer alan Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Cevat Akşit, Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. Ahmet Lütfi Kazancı, Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı, Dr. Mehmet Ali Sarı, Nusret Vardar, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban katıldı.

