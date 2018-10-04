HABER

ÖNDER'den "Öncülerle 60. Yıl Vefa Buluşması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 02:53 | Son Güncelleme

İlk açılan imam hatip liselerinden mezun olan isimler, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği organizasyonuyla İnegöl'de buluştu - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu: - "Bugün sadece siyasette değil hayatın bütün alanlarında imam hatipliler bu ülkede öncülük yapıyorlar"

İlk açılan İmam Hatip okullarının mezunlarından bazıları, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği organizasyonuyla Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araya geldi.

Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda bulunan Belediye Spor Salonu'nda düzenlenen "Öncülerle 60. Yıl Vefa Buluşması" programında konuşan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, imam hatip mezunlarının siyaset dahil hayatın her alanında öncülük yaptığını söyledi.

İlgilendikleri gençlerin sadece Türkiye'de değil bütün İslam dünyasında öncülük yapacağına inandıklarını belirten Bekiroğlu, "Elhamdülillah bugün mezunların 60. yılı dolayısıyla ÖNDER'in de 60. yılında burada birlikte bir kez daha imam hatip davasını, davamızı, ülke olarak davamızı, İslam dünyası olarak davamızı bir kez daha hatırlamış olduk." dedi.

Bekiroğlu, imam hatiplilerin önemli işlere imza atacaklarına her zaman inandıklarını vurguladı.

Halit Bekiroğlu, şöyle konuştu:

"Hep şuna inandık: İmam Hatiplerin sizin o öğrencileri yetiştirdiğiniz dönemlerde, okuduğunuz dönemlerde, bizlere, babalarımıza hocalık yaptığınız dönemlerde imam hatiplilerin gün gelecek bu ülkede çok önemli işler yapacağına, inancınızı siz ifade etmiştiniz. Elhamdülillah bu gerçekleşti. Bugün sadece siyasette değil hayatın bütün alanlarında imam hatipliler bu ülkede öncülük yapıyorlar. Biz şimdi şuna inanıyoruz: Bugün ilgilendiğimiz gençler sadece Türkiye'de değil bütün İslam dünyasında ifrattan tefritten uzak, mutedil bir çizgiyle bütün bir İslam dünyasında çok güzel işlere öncülük yapacaklar, önderlik yapacaklar, imamlık yapacaklar. İnşallah insanlığa yönelik yeniden inşa edilecek olan medeniyetin de öncüleri olacaklar."

Programa, İmam Hatip okullarının ilk mezunları arasında yer alan Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Cevat Akşit, Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. Ahmet Lütfi Kazancı, Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı, Dr. Mehmet Ali Sarı, Nusret Vardar, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban katıldı.

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
Kastamonu'da, 8'inci Ahşap Fuarı kapılarını açtıKastamonu'da, 8'inci Ahşap Fuarı kapılarını açtı
'Kriz yok' diyen AK Parti'li vekilin ağabeyi konkordato ilan etti 'Kriz yok' diyen AK Parti'li vekilin ağabeyi konkordato ilan etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa inegöl Öncülerle 60. yıl vefa buluşması

En Çok Okunan Haberler

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kriz yok' diyen AK Parti'li vekilin ağabeyi konkordato ilan etti

'Kriz yok' diyen AK Parti'li vekilin ağabeyi konkordato ilan etti

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

NATO'dan Rusya'yı kızdıracak hamle

NATO'dan Rusya'yı kızdıracak hamle

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Ekim Perşembe günü için uyarı!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Ekim Perşembe günü için uyarı!

İstinaf Mahkemesi, Hüseyin Çapkın ve Hüseyin Avni Mutlu'nun cezasını onadı

İstinaf Mahkemesi, Hüseyin Çapkın ve Hüseyin Avni Mutlu'nun cezasını onadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.