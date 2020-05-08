Önderoğlu: BDDK yönetmeliğinin amacı muğlak

RSF Türkiye temsilcisi Önderoğlu’na göre yönetmeliğin amacı muğlak.Perşembe günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) “Bankacılık Kanunu kapsamına giren finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaların belirlenmesi amacıyla’’ hazırladığı yönetmeliğe ilişkin tartışmalar sürüyor. Bankalarca gerçekleştirilen hangi fiillerin finansal piyasalarda "manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaları" olarak kabul edileceğinin sıralandığı 11 bentlik yönetmelikte yer alan kimi ifadeler, ekonomiye ilişkin haber ve yorum yapma özgürlüğünü hedef aldığına yönelik eleştirilere neden oldu. Yönetmelik, her ne kadar bankaların eylemlerine yönelik olsa da, BDDK’ya tanınan manipülasyon tespitinin çerçeve ve sınırlarının net olmamasının ekonomi üzerine haber, yorum ve analiz yapan gazeteci ve ekonomistleri, hatta sosyal medya kullanıcılarını hedef almak için kullanılabileceği yönünde endişeler dile getiriliyor. Önderoğlu: BDDK’ya ekonomi polisi rolü biçiliyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu’na göre düzenlemenin hedefi muğlak. Önderoğlu, "Amaç manipülasyon ve yanıltıcı bilgiyle mücadele ise Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) varken bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğu anlaşılır bir durum değil" diyor. Önderoğlu, "Amaç, kritik bir eşikten geçen ekonomiyi korumaksa eğer, düzenlemenin BDDK’nın toplumun tüm eleştirel kesimlerine karşı cezai olarak harekete geçmesine olanak verecek kadar geniş kapsamlı olduğunu görüyoruz" diye konuşuyor. Bir ekonomi muhabiri, ekonomist ya da ekonomiyi izleyen bir internet kullanıcısının "tasarruf sahiplerini yanıltıcı şekilde yönlendirmek" veya "finansal sisteme güveni zedelemek"ten kendisini rahatlıkla hakim karşısında bulabileceğini ifade eden Önderoğlu’na göre, düzenlemenin asıl hedefi ise eleştirel sosyal medya paylaşımlarının engellenmesi. RSF Türkiye temsilcisi, "Yönetmelikle özellikle sosyal medyada ekonomiye dair eleştirinin önünün alınması için BDDK’ya ekonominin polisi rolü biçildiği kanaatindeyiz. Düzenleme, anlık bir ekonomik tespit yapanlar kadar, ekonomi uzmanı olmayıp kanaatini paylaşan bir sosyal medya kullanıcısını da hedef alabilecek tehlikeler barındırıyor" ifadelerini kullanıyor.