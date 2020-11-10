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One More Thing: Apple bu akşam neler duyuracak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.11.2020 17:49 | Son Güncelleme

Apple One More Thing etkinliğini bu akşam düzenleyecek. Peki Apple etkinliğinde neler tanıtacak? Apple Silicon'lu MacBook modelleri bu akşam sahne alacak mı? İşte tüm bilinenler.

One More Thing: Apple bu akşam neler duyuracak?

One More Thing sözünün Apple'da karşılığı büyük. Zira ilk iPhone, Steve Jobs'ın ellerinde ''One More Thing (Bir şey daha)'' sözleriyle yükselmişti. Apple aradan geçen onca yılın ardından One More Thing sözünü bu kez bir etkinliği için kullandı. Bu etkinlik bu akşam düzenlenecek Apple etkinliği. Evet, Apple bu akşam geçtiğimiz haftalarda duyurduğu etkinliğini düzenleyecek. Etkinlik düzenlenecek düzenlenmesine de Apple etkinlikte neler tanıtacak?

ARM TABANLI, APPLE SİLİCON İŞLEMCİLİ MACBOOK

MacBook ve Mac dünyası için WWDC 2020 etkinliğinde, Apple tarihinde önemli bir ilke imza atılmıştı. Koronavirüs nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenen WWDC 2020 etkinliğinde Tim Cook, Apple Silicon işlemcileri duyurmuştu ve 2020 yılı bitmeden ARM tabanlı, Apple Silicon işlemcili Mac ve MacBook modellerinin görücüye çıkacağı bilgisini paylaşmıştı. 2020 yılının bitmesine yaklaşık 1,5 ay kala düzenlenecek bu etkinlikte özelleştirilmiş Apple A14 işlemcilerin yeni MacBook modellerine güç vererek görücüye çıkması muhtemel görünüyor.

Apple Silicon

Daha önce çıkan sızıntılarda Apple'ın 5 nm'lik A14X ve A14T adında iki farklı işlemci geliştirdiği görülmüş ve bu işlemcilerin Mac ve MacBook modellerinde kullanılacağı söylentisi yayılmıştı. Bloomberg'ten Mark Gurman ise Apple'ın bu akşam Apple Silicon işlemcili üç farklı MacBook modelini tanıtacağını, bu modellerin ise 13 inç MacBook Pro, 16 inç MacBook Pro ve 13 inç MacBook Air olarak sıralanacağını iddia ediyor.

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AİRTAGS KONUM TAKİP AKSESUARI

AirTags konum takip cihazını aslında iPhone 12'nin tanıtıldığı Hi, Speed sloganlı etkinlikte bekliyorduk. Ancak Apple etkinlikte AirTags'i bizlere göstermedi. Ancak üç farklı boyutta geleceği söylenen cihaz, bu akşamki etkinlikte karşımıza çıkabilir. Bu aksesuar basit bir şekilde, yapıştırıldığı veya eklendiği nesnelerin iPhone 11, iPhone 12 ve Apple Watch Series 6'ta bulunan U1 çipi sayesinde takip edilmesini sağlıyor. Örneğin; AirTags'i anahtarınıza taktığınızda anahtarınızı kolayca bulabilir ve bir daha kaybetmeyebilirsiniz. Zira onu iPhone'unuzla bulmanız mümkün olabilir. Tabi AirTags'in bu akşam tanıtılacağına dair herhangi bir kesinlik yok.

AirTags

AİRPODS STUDİO

AirPods Studio'nun bu akşam tanıtılma ihtimali oldukça düşük. Fakat yine de her ihtimal, sıfırdan daha yüksektir. Bu yüzden AirPods Studio kablosuz kulak üstü kulaklık ile bu akşam tanışabiliriz. Apple'ın kablosuz kulak üstü kulaklığının da AirTags gibi çok daha önce tanıtılması bekleniyordu ancak çeşitli kaynaklar, Apple'ın yaşanan sorunlar nedeniyle AirPods Studio'yu ertelediğini söylüyor. Tabi tüm bunlar birer iddia.

AirPods Studio

MACOS BİG SUR

10 Kasım Apple etkinliğinde görücüye çıkma olasılığı en yüksek Apple ürünü şüphesiz MacOS Big Sur. WWDC 2020'de iOS 14 ve iPadOS 14 ile birlikte tanıtılan, Mac ve MacBook modellerine yenilikler sunan MacOS Big Sur güncellemesi, bu akşamki etkinlikten sonra Mac ve MacBook kullanıcılarına sunulacak gibi görünüyor.

Mac OS Big Sur

10 KASIM APPLE ETKİNLİĞİ NASIL İZLENİR?

Apple One More Thing etkinliği izleyebilmek için Apple'ın YouTube kanalını ve Apple resmi sitesini kullanabilirsiniz. Etkinlik TSİ 21:00'da başlayacak ve Apple yeni ürünlerini bu saat itibarıyla görücüye çıkartacak.

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