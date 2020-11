One More Thing: Apple bu akşam neler duyuracak?

One More Thing sözünün Apple'da karşılığı büyük. Zira ilk iPhone, Steve Jobs'ın ellerinde ''One More Thing (Bir şey daha)'' sözleriyle yükselmişti. Apple aradan geçen onca yılın ardından One More Thing sözünü bu kez bir etkinliği için kullandı. Bu etkinlik bu akşam düzenlenecek Apple etkinliği. Evet, Apple bu akşam geçtiğimiz haftalarda duyurduğu etkinliğini düzenleyecek. Etkinlik düzenlenecek düzenlenmesine de Apple etkinlikte neler tanıtacak?

ARM TABANLI, APPLE SİLİCON İŞLEMCİLİ MACBOOK

MacBook ve Mac dünyası için WWDC 2020 etkinliğinde, Apple tarihinde önemli bir ilke imza atılmıştı. Koronavirüs nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenen WWDC 2020 etkinliğinde Tim Cook, Apple Silicon işlemcileri duyurmuştu ve 2020 yılı bitmeden ARM tabanlı, Apple Silicon işlemcili Mac ve MacBook modellerinin görücüye çıkacağı bilgisini paylaşmıştı. 2020 yılının bitmesine yaklaşık 1,5 ay kala düzenlenecek bu etkinlikte özelleştirilmiş Apple A14 işlemcilerin yeni MacBook modellerine güç vererek görücüye çıkması muhtemel görünüyor.

Daha önce çıkan sızıntılarda Apple'ın 5 nm'lik A14X ve A14T adında iki farklı işlemci geliştirdiği görülmüş ve bu işlemcilerin Mac ve MacBook modellerinde kullanılacağı söylentisi yayılmıştı. Bloomberg'ten Mark Gurman ise Apple'ın bu akşam Apple Silicon işlemcili üç farklı MacBook modelini tanıtacağını, bu modellerin ise 13 inç MacBook Pro, 16 inç MacBook Pro ve 13 inç MacBook Air olarak sıralanacağını iddia ediyor.