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One more thing: Apple M1 işlemcili 13 inç MacBook Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.11.2020 22:29 | Son Güncelleme

Apple, Apple Silicon M1 işlemcili 13 inç MacBook Pro'yu sahneye çıkarttı. Apple'ın yeni MacBook Air ve Mac Mini'den sonra tanıttığı üçüncü ARM tabanlı Mac modeli olan 13 inç MacBook Pro, selefine göre güçlü bir performans sunuyor. İşte 13 inç MacBook Pro'nun özellikleri ve fiyatı.

One more thing: Apple M1 işlemcili 13 inç MacBook Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

One More Thing adında yeni bir etkinlik düzenleyen ve etkinliğini noktalayan Apple, etkinlikte yeni Mac modelleriyle sahne aldı. Fakat bu modeller Apple tarihi için bir ilki temsil ediyordu. Zira, ARM tabanlı M1 işlemcisine sahip ilk Apple Silicon'lu MacBook Air ve Mac Mini etkinlikte görücüye çıktı. Bu iki modele son olarak 13 inç MacBook Pro da katıldı.

YENİ 13 İNÇ MACBOOK PRO ÖZELLİKLERİ

Yeni 13 inç MacBook Pro, önceki nesile göre daha güçlü ve daha hızlı. Bu noktada 2,8 katlık bir performans artışı söz konusu. Grafik performansı ise Apple'ın paylaştığı bilgilere göre 5 kat daha güçlü. Adından da anlaşılacağı üzere 13 inç ekrana sahip olan yeni MacBook Pro'nun en önemli yanı ise pil performansı.

Apple Event — November 10 41-47 screenshot

Apple'ın aktardığına göre yeni MacBook Pro, tek pil ile 20 saate kadar kullanım sunabiliyor. Bu da M1 işlemcinin bir artısı olarak öne çıkıyor. En iyi Mac pil performansı, görünüşe göre bakılırsa 13 inç MacBook Pro'da olacak. Universal App desteğinin de MacBook Pro'da bulunduğunu belirtelim.

MacBook Pro özellikleri

YENİ 13 İNÇ MACBOOK PRO FİYATI

13 inç MacBook Pro fiyatı 1299 dolar olarak açıklandı. 13 inç MacBook Pro Türkiye fiyatı için ise 14,299 TL'lik bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Apple Türkiye'nin resmi sitesi üzerinden paylaştığı bilgilere göre M1 işlemcili yeni MacBook Pro 17 Kasım'da satışa sunulacak.

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