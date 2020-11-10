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One more thing: Apple M1 işlemcili Mac Mini tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.11.2020 21:52 | Son Güncelleme

Apple One more thing etkinliğinde 13 inç MacBook Air'ın ardından ARM tabanlı M1 işlemcili Mac Mini'yi de görücüye çıkardı. Apple'ın yeni mini bilgisayarı Mac Mini, teknik tarafta önemli değişimlerle geliyor. İşte Mac Mini'nin özellikleri ve fiyatı.

One more thing: Apple M1 işlemcili Mac Mini tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

ARM tabanlı M1 işlemcili Mac Mini, Apple'ın etkinliğinde sahneye çıktı. Apple'ın yeni mini Mac bilgisayarı, 13 inç MacBook Air'ın ardından Apple tarafından resmen tanıtıldı. Peki Mac Mini'nin özellikleri neler?

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YENİ MAC MİNİ ÖZELLİKLERİ

Mac Mini, daha önce de söylediğimiz üzere Apple'ın yeni işlemcisi M1 ile geliyor. Yeni Mac Mini, selefi Mac Mini'ye göre 3 kat daha hızlı. Bu yönüyle oldukça önemli bir gelişmeye imza atıyor. Mac Mini'de 3,5 mm kulaklık girişi, HDMI 2.0 girişi, USB-A girişi ve Thunderbolt / USB 4 desteği bulunuyor.

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YENİ MAC MİNİ FİYATI

Mac mini 699 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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