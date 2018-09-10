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One Piece World Seeker gecikecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.09.2018 09:40 | Son Güncelleme

Dünyanın en popüler mangalarından biri olan One Piece yakında bir kez daha PC ve konsollarımıza konuk olacak. İşte One Piece World Seeker hakkındaki son detaylar.

One Piece World Seeker gecikecek

Ülkemizde de oldukça geniş bir izleyici ve okur kitlesine sahip olan One Piece, yakında bir kez daha konsol ve PC’lerimize konuk olacak. Korsanlar Kralı olma hayalinin peşinde koşan Monkey D. Luffy ve arkadaşlarının maceralarına tanıklık edeceğimi One Piece World Seeker, PC, PS4 ve Xbox One için raflardaki yerini alacak.

Namco Bandai tarafından geliştirilen oyunun 2018 yılında satışa sunulacağı belirtilmişti. Hatta oyun Japonya’da sadece PlayStation 4, Avrupa ve Amerika’da ise PC, Xbox One ve PS4 için raflardaki yerini alacaktı.

Fakat bilinmeyen bir nedenden ötürü Namco Bandai, One Piece World Seeker’i 2019’a erteledi. Bu erteleme haberi sevilen manganın son sayısında ortaya çıktı. Manganın son sayfasında oyunla ilgili ufak bir ilana yer verildi ve One Piece World Seeker’in 2019’da raflardaki yerini alacağı belirtildi.

One Piece serisinin yeni oyunu açık dünya tadında bir macera sunacak. Serinin diğer oyunlarında belirli bir ilerleyiş söz konusuyken, yeni yapımda oyun severler özgürce çevrede dolaşabilecekler.
Monkey D. Luffy’nin haricinde R. Zoro, Sanji ve Nami gibi karakterlerle de oyunun belli bölümlerini oynama şansına erişeceğiz.

Şimdilik Namco Bandai gecikmeyle ya da yeni çıkış tarihiyle ilgili bir açıklama yapmış değil. Net çıkış tarihini muhtemelen önümüzdeki günlerde öğreneceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
One Piece World Seeker pc teknoloji

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