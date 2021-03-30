Önemli araştırma: Yeşil çay, koronanın vücuda tutunmasını engelleyebilir

ABD’li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre, yeşil çayın içinde bulunan epigallocatechin gallate (EGCG), yeni tip koronavirüsün hücrelere tutunmasını engelleyerek, şiddetli Covid-19 vakalarını önleyebilir.

Ancak, BioRxiv adlı tıp dergisinde ön baskı olarak yayımlanan "Epigallocatechin Gallate from Green Tea Effectively Blocks Infection of SARS-CoV-2 and New Variants by Inhibiting Spike Binding to ACE2 Receptor” adlı çalışma henüz hakemler tarafından gözden geçirilmedi.

VİRÜSÜN BAŞAK PROTEİNİN ACE2 RESEPTÖRLERİNE TUTUNMASINI ENGELLEDİ

Araştırmacılar, Asya’da uzun yıllardır tüketilen yeşil çayın şiddetli Covid-19 semptomları geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabilecek yüksek anti-enflamatuar ve anti-oksidatif özelliklere sahip olduğunu ifade etti. Yeşil çayın içerisinde yer alan epigallocatechin gallate (EGCG) adlı maddenin koronavirüse neden olan SARS-CoV-2’nin başak proteininin angiotensin Dönüştürücü Enzim 2 (ACE2) reseptörlerine tutunmasını engellediği belirtildi.

Bilim insanları ACE2 reseptörlerinin, koronavirüse hücre kapısını açan "kilit" işlevi gördüğünü aktardı. Akciğerler, arterler, kalp, böbrekler ve mukoza ve bağırsaklardaki hücrelerin dış yüzeyine (hücre zarına) bağlı bir enzim olan ACE2 kan basıncının düşmesinde rol oynuyor, fakat bu hücreler aynı zamanda koronavirüsün hücrelere girmesini sağlayarak başta akciğerler olmak üzere virüsün vücutta ilerlemesine neden oluyor.