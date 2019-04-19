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"Önemli bir zaferin altına imza attık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2019 15:58 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Türkiye genelinde çok önemli bir zaferin altına imza attık. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen 17 yıllık iktidarımız döneminde geçirmiş olduğumuz 15'inci seçimden yine milletimizin teveccühüyle çıktık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Türkiye genelinde çok önemli bir zaferin altına imza attık. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen 17 yıllık iktidarımız döneminde geçirmiş olduğumuz 15'inci seçimden yine milletimizin teveccühüyle çıktık." dedi.

Karaaslan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti.

AK Parti belediyeciliğinin önemine dikkati çeken Karaaslan, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Türkiye genelinde çok önemli bir zaferin altına imza attık. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen 17 yıllık iktidarımız döneminde geçirmiş olduğumuz 15'inci seçimden yine milletimizin teveccühüyle çıktık. Yola hem analizleri yaparak hem de aynı zamanda büyük hedefimizden asla kopmayarak devam edecek olmanın bilincindeyiz. Cumhurbaşkanımız, bu konuda bizim yol göstericimizdir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesi için yapacakları çok iş bulunduğunu vurgulayan Karaaslan, "Her birimiz, üzerimize düşen mesuliyet çerçevesinde yapmamız gerekenlerin farkındayız. Siyasi kampanyamızın gereği olan propaganda dönemimizde çalışmalarımızı gerçekleştirirken, bir yandan da sahada halkımıza kulak verdik. Vatandaşımızın taleplerine, isteklerine, eleştirilerine, önerilerine kulak verdik. Sadece kulak vermedik, şimdi onları hayata geçirmenin zamanıdır." diye konuştu.

Demir ise sorumluluklarının bilincinde olduklarını dile getirerek Samsun'u yeni dönemde kalkındırmak için el ele çalışacaklarını kaydetti.

Karaaslan, daha sonra partisinin Canik, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçe teşkilatlarına teşekkür ziyaretinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Samsun Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir

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