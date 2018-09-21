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Kritik çağrı: IŞİD'lileri, geldikleri ülkeler geri alsın

21.09.2018 09:09 | Son Güncelleme

Suriye'de çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulkerim Omar, yakaladıkları Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarını yargılamayacaklarını ve bu kişilerin geldikleri ülkeler tarafından geri alınmaları gerektiğini söyledi.

Kritik çağrı: IŞİD'lileri, geldikleri ülkeler geri alsın

Konuyla ilgili gazetecilere bir açıklama yapan Omar, ellerinde "44 ülkeden yaklaşık 520 yabancı DAEŞ (IŞİD) savaşçısının yanı sıra 550 kadın ve yaklaşık 1200 çocuğun" olduğunu söyledi.

Omar, "Bu tek başımıza taşıyamayacağımız ağır bir yük. Hiçbir IŞİD üyesini yargı önüne çıkarmayacağız. Diğer hükümetler nezdinde sorumluluklarını yerine getirmeleri ve vatandaşlarını geri almaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

AFP haber ajansı, SDG'nin Kamışlı kentinde Sudanlı bir kadını ve bir aylık bebeğini, Sudanlı bir diplomata teslim ettiklerini bildirdi.

SDG, ABD desteğiyle Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelerde IŞİD'le mücadele etmek üzere 2015 yılında kuruldu.

SDG'nin ana gövdesini Kürtlerin kurduğu Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) ile Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) oluşturuyor.

SDG, başta ABD olmak üzere Batı'nın IŞİD'e karşı sahadaki en önemli müttefiki konumunda bulunmasına karşın Türkiye tarafından PYD ve YPG ile birlikte PKK'nın uzantısı ve "terör örgütü" olarak nitelendiriliyor.


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Anahtar Kelimeler:
SDG IŞİD Suriye geri alsınlar

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