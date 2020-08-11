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Önemli değişiklik: Windows 10 2004 ile sürücü güncelleme bölümü taşındı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.08.2020 14:42 | Son Güncelleme

Windows 10 sürüm 2004 (Build 19041.423) ile Microsoft bir geleneği bozdu. Bugüne kadar Aygıt Yöneticisi üzerinden sürücü güncelleme imkanı sunan Windows 10, sürücü güncelleme panelinin yerini taşıdı.

Önemli değişiklik: Windows 10 2004 ile sürücü güncelleme bölümü taşındı!

Windows 10 sürüm 2004 (Build 19041.423) güncellemesi, Windows 10'lu bilgisayara önemli güncelleştirmeler ve kararlılık geliştirmeleri getirdi. Fakat bazıları güncelleme sonucu veri kaybı ve yavaşlama gibi problemler ile karşı karşıya kaldı. Tabi ki herkes yeni Windows güncellemesinden zararlı çıkmadı. Sürüm 2004'ü başarıyla çalıştıran ve onu kurcalayan bazı meraklılar, Windows'taki bir geleneğin bozulduğunu fark etti. Bu zamana kadar Aygıt Yöneticisi'nin altında yer alan ve internet üzerinden sürücü güncellemeyi imkan veren sürücü güncelleme paneli artık Aygıt Yöneticisi'nde yoktu.

SÜRÜCÜ GÜNCELLEME PANELİ YER DEĞİŞTİRDİ

Ortaya çıkan son bilgiler, Windows 10 sürüm 2004 ile sürücü güncelleme panelinin yerinin taşındığını ortaya koydu. Bu değişiklik ile birlikte internet üzerinden otomatik sürücü taraması yapılmasının da önüne geçildi. Yani bundan böyle sürücüleri tarayıcıdan veya başka bir kaynaktan ulaşarak indirip, yüklemek gerekecek. Yeni sürücü güncelleme paneli ise farklı bir noktaya taşınmış durumda.

öncesi

WİNDOWS 10 SÜRÜCÜ GÜNCELLEME EKRANINA NASIL ULAŞILIR?

Windows 10 sürüm 2004 ile sürücü güncelleme paneline ulaşmak biraz daha zorlaştı. Bunu kabul etmek gerekir. Zira, Sürücü güncellemesi yapabilmek için artık Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update > İsteğe Bağlı Güncellemeleri Görüntüle > Sürücü Güncellemeleri adımlarını izlemek gerekiyor. Önceden ise Aygıt Yöneticisi'nden birkaç tık yaparak sürücü güncellemesi yapmak mümkündü. Windows'un bu değişikliği, daha doğru bir ayarlar kategorilemesi için aldığı düşünülüyor.

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