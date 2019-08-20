Önemli gelişme! Bebeği ölü doğunca hapis cezasına çarptırılmıştı

Evelyn Hernandez, kararın açıklanması sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tanrı'ya şükür, adalet yerini buldu" dedi.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre Hernandez, "Gelecekte eğitimimi sürdürmek ve hedeflerimi yerine getirmek istiyorum. Mutluyum" diye konuştu.

Hernandez daha önce ülkenin katı kürtaj yasaları kapsamında yargılandığı davada "ağırlaştırılmış cinayetten" suçlu bulunmuş ve 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

33 aydır hapiste olan ve Temyiz Mahkemesi'nin kararıyla yeniden yargılanan Hernandez ise hep masum olduğunu savunmuş ve hamile olduğunu bilmediğini, doğum sırasında bayıldığını söylemişti.

NELER YAŞADI?

Tecavüze uğradığında 18 yaşında olan Hernandez, ülkenin doğusundaki Cuscatlan kentine bağlı bir köyde yaşıyordu.

Nisan 2016'da bahçe tuvaletinde doğum yapan ve baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan Hernandez; hastane personelinin ihbarı sonucu sorgulanmış, ve polise bebeğinin canlı mı ölü mü doğduğunu bilmediğini söylemişti.

Hernandez daha önceki duruşmalarda defalarca tecavüze uğradığını, kendisine tecavüz eden kişilerden birinin çete üyesi olması nedeniyle korkup polise haber vermediğini anlatmıştı.