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Önemli gelişme: Esad'dan uzlaşı çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2018 16:30 | Son Güncelleme

Körfez krallıklarındnan Kuveyt'in eş Şahid gazetesine konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye savaşıyla ilgili 7 yıldır devam eden ihtilafın ardından Arap devletleriyle temel bir anlayışa vardıklarını duyurdu.

Önemli gelişme: Esad'dan uzlaşı çağrısı

Suriye savaşının başladığı 2011'den beri ilk kez Körfez medyasına röportaj veren Esad, Kuveyt'in eş Şahid gazetesine, yıllar süren gerilimlerin ardından diğer Arap ülkeleriyle uzlaşıya vardıkları mesajını verdi.

'SURİYE'DE DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK AÇMAK İÇİN ŞAM'I ZİYARET'

Ülke ismi vermeden konuşan Esad, Arap ve Batılı ülkelerden temsilcilerin Suriye'yi ziyaret etmeye başladığını, diplomatik misyonların yeniden açılması için görüşme yaptıklarını söyledi. Suriye'de savaşın yakında tamamen biteceğini ve ülkenin Arap alemindeki öncü rolünü yeniden üstleneceğini belirtti.

Suriye Devlet Başkanı, Kuveyt'i överek Kuvet liderliğinin 'sorun çözücü' tavır aldığını dile getirdi.

'SURİYELİ KARDEŞLE' KUCAKLAŞARAK GÖRÜŞME

Esad'ın açıklaması öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle Bahreyn ve Suriye Dışişleri Bakanları görüştü.

Bahreynli bakan Halid bin Ahmed el Halife, Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim'le kucaklaşma pozları vererek görüşmesinin ardından, Suudi kanalı el Arabiya'ya ''Bu Suriyeli kardeşimle ilk görüşmemiz değil'' dedi.

'SURİYE İLE BİRLİKTE ÇALIŞIRIZ, SURİYE'Yİ YIKMAYA UĞRAŞANLARLA ÇALIŞMAYIZ'

BM'deki görüşmenin planlanmamış olduğundan, planlanmış olanların ise kameralar önünde gerçekleşmediğinden söz eden Bahreynli bakan, şu vurguyu yaptı:

"Suriye hükümeti Suriye'nin hükümetidir, anlaşamasak bile devletlerle birlikte çalışırız, ama o devletleri yıkmakla uğraşanlarla birlikte çalışmayız."

'ARAPLAR SİYASİ ÇÖZÜM SÜRECİNDE ETKİN ROL İSTİYOR'

Suriye'ye siyasi çözüm sürecinde rol almak için Arap ülkelerinin ciddi çaba içinde olduğunu ifade eden el Halife, ''Bu görüşme, Suriye meselesinde etkin Arap rolü için olumlu dönüşümlere tanıklık ettiğimiz bir döneme denk geldi'' diyerek şöyle devam etti:

''Suriye bir Arap ülkesidir, halkı Arap'tır, orada olan bitenler herkesten önce bizi endişelendirir. Bölgesel ve uluslararası aktörler Suriye meselesine eğilirken bizim eğilmememiz doğru olmaz.''

ARAPLAR ESAD'I DEVİRMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ ARDLARINA KOYMAMIŞTI

Oysa 2011'de Suriye savaşının başlamasından kısa süre sonra 22 üyeli Arap Birliği, Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı; çoğu Suriye'deki savaşa vekilleriyle müdahil Arap ülkeleri, Şam yönetimi üzerinde baskı kurmakta başarısızlığa uğradıkça Suriye'ye ekonomik yaptırımlar uygulamaya koyulmuştu.

Ankara'nın yanısıra Arap aleminden de Riyad, Katar ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin diğer üyeleri, Esad'ı devirmek için savaşan silahlı gruplara açıkça destek vermişti.

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