Önemli gelişme! Yeni havalimanı projesi iptal ediliyor!

Obrador, Meksika'da Perşembe'den Pazar'a kadar dört gün süren referandum sonuçlarına göre, 1 Aralık'ta göreve başlayacak hükümetinin projeye son verme kararı aldığını açıkladı.

Halihazırda inşaatına başlanan proje yerine, şehrin kuzeyinde yer alan bir askeri üsse bir terminal ve iki yolcu pisti daha inşa edilmesi planlanıyor.

Referanduma katılan 1,07 milyon Meksikalı'nın yüzde 70'i, ülkenin en büyük altyapı projelerinden biri olması beklenen yeni havalimanına 'Hayır' dedi.

Referandum, havalimanın teknik özelliklerinin halka sorulması ve katılımın Meksika seçmen sayısının yüzde 1'iyle sınırlı kalması açısından tartışma yaratmıştı.

Obrador'un bu kararını açıklamasının ardından Meksika'nın para birimi peso dolara karşı yüzde yüzde 4,2 değer kaybetti. Böylece peso, Donald Trump'ın ABD'nin başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından en büyük günlük düşüşünü kaydetmiş oldu.

Aynı zamanda peso, Obrador'un başkan seçilmesinin ardından elde ettiği bütün kazançları sildi.

Ülkenin önde gelen hisse senetleri endeksi ise 2016'dan beri en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 4'den daha büyük bir kayıp yaşadı.