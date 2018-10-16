Önemli iddia: O telefon krizi engelleyebilirdi!

ABD ile ilişkileri geren ve doları yükselten Brunson hadisesi konuşulmaya devam ediyor. ABD'li rahip olayında çok çarpıcı bir ayrıntıyı Hürriyet yazarı Sedat Ergin köşesinde aktardı.

SINIR DIŞI KARARI RESMEN TEBLİĞ EDİLMİŞ

7 Ekim 2016 tarihinde eşi Norine ile birlikte izmir Alsancak Karakolu’na davet edilen rahip Brunson'ın sınır dışı edilmek üzere Pınarbaşı semtinde valiliğe bağlı Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildiği ortaya çıktı.

Sedat Ergin, İçişleri Bakanlığı'nın yazışmalarında Brunson’ın “2010-2013 arasında Kürt orijinli vatandaşlara yönelik ayinler düzenlediği, Suriye’den gelen sığınmacılara yardım sağlama görüntüsü altında misyonerlik faaliyeti yürüttüğü” bilgisinin yer aldığını aktardı.

AKŞAM SAATLERİNDE GELEN TELEFON

Brunson'ın sınır dışı edilmesini önlemek için arkadaşlarından dua etmelerini istediğini yazan Ergin, "Gelgelelim o gün akşam saatlerine doğru durum birden değişir. Avukatı İsmail Cem Halavurt’un, Brunson ve eşinin anlatımlarına dayanarak aktardığına göre, durumu değiştiren merkezdeki görevliye gelen bir telefondur. İlginçtir ki, bu telefonun ardından herhangi bir işlem yapılmaz ve uzun bir bekleyiş başlar. Yaklaşık bir hafta sonra eşi Norine serbest bırakılır, evine gidebileceği söylenir." ifadelerine yer verdi.