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Önemli keşif: Bu gemi ölüleri öbür dünyaya götürüyordu!

İLGİNÇ HABERLER  | 12.11.2020 14:21 | Son Güncelleme

Norveçli bilim insanları bin yıl öncesine ait yüksek sınıftan Vikinglerin gömüldüğü bir mezarlık alanını ortaya çıkardı. Gjellstestad sit alanında yapılan keşifte ölülerin öbür dünyaya güvenli bir şekilde yolculuk yapmasına sağlandığına inanılan, dev bir gemi, ziyafet salonu, çeşitli süs eşyaları, kült evi ve eşitli ebatlarda mezarlık kalıntıları açığa çıkarıldı.

Önemli keşif: Bu gemi ölüleri öbür dünyaya götürüyordu!

Norveç Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü'nden (NIKU) arkeologlar, yeraltının derinliklerinde gizlenmiş, bin yıl öncesine dayanan benzersiz bir Viking mezarlık alanı ortaya çıkardılar. Araştırmacılar, ayrıca ziyafet salonu, kült evi, çiftlik evi ve bir geminin kalıntılarını da keşfetti.

DEMİR ÇAĞI'NIN EN BÜYÜK MEZAR HÖYÜKLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Antiquity dergisinde yayımlanan çalışmada, söz konusu keşfin Norveç'in güneyinde yer alan Gjellestad sit alanında yapıldığı belirtildi. Norveç Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü'ne göre Gjellestad, İskandinavya'daki en büyük Demir Çağı mezar höyüklerinden biri olan Jell höyüğüne ev sahipliği yapıyor.

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RADAR TARAMASI KULLANILDI

Araştırmacılar, yüzeyin altındaki yapının haritasını çıkarmak için yere kadar nüfuz eden bir radar kullarak, kazı yapmak zorunda olmadan antik mezarlığı ve gemi kalıntılarını açığa çıkardı. Çalışmanın 2017 bölgeye yapılması planlanan bir inşaat projesinden önce şüpheli kalıntıların bulunmasının ardından başlanıldığı kaydedildi.

YÜKSEK SINIFTAN VİKİNGLERE AİT

Arkeologlar, bakır broşlar, yüzükler, bir gümüş para ve bir altın kolye bulduktan sonra bölgeyi "yüksek statülü" olarak sınıflandırdı. Ölümden sonraki hayata güvenli geçişin sembolü olan geminin ise zengin Vikingler için ayrıldığı düşünülüyor.

Çalışmanın baş yazarı Lars Gustavsen "Arkeolojik sit alanının Demir Çağı seçkinlerinin en üst kademesine ev sahipliği yaptığını düşünüyoruz. Burası muhtemelen bölgenin siyasi ve sosyal kontrolünün gerçekleştiği yerdi” ifadelerini kullandı.

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DÖNEMİNE GÖRE OLDUKÇA BÜYÜK VE NADİR BİR GEMİ

Bununla birlikte radar taraması, arkeologlar tarafından çok büyük ve nadir olarak kabul edilen geminin yaklaşık 20 uzunluğunda olduğunu ve yerin bir buçuk metre altına gömüldüğünü ortaya çıkardı. Bazıları yıkılmış olsa da, radar ayrıca bölgede bir zamanlar yaklaşık 30 metre genişliğinde 13 mezar höyüğünün var olduğunu ortaya çıkardı.

Öte yandan sit alanı, Vikinglerin yaşamları hakkında benzersiz bilgiler sunuyor. Araştırmacılar, Jell Höyüğü’nün muhtemelen Milattan sonra 5. yüzyıla kadar kullanılmış olabileceğine inanıyor, ancak gemi yüzyıllar sonra gömülmüş gibi görünüyor. Bu yüzden araştırmacılar, Gjellestad’ın İskandinavya tarihinde, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden Vikinglerin yükselişine kadar olan dönemde önemli bir rol oynadığına inanıyor.

100 YILIN ARDINDAN İLK KEZ BİR VİKİNG GEMİSİ KAZILIYOR

Diğer yandan bilim insanların, yaklaşık 100 yıldır ilk kez bir Viking gemisi enkazının kazıldığını ifade etti.

Gustavsen, "Radarla bulunan gemide yapılan kazılar, Vikinglerin çalkantılı dönemindeki sosyal, politik, dini ve ekonomik yapıların gelişimi ve karakteri hakkında daha fazla araştırma yapmak için yeni bir kapı aralıyor” dedi.

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