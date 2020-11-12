Önemli keşif: Bu gemi ölüleri öbür dünyaya götürüyordu!

Norveç Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü'nden (NIKU) arkeologlar, yeraltının derinliklerinde gizlenmiş, bin yıl öncesine dayanan benzersiz bir Viking mezarlık alanı ortaya çıkardılar. Araştırmacılar, ayrıca ziyafet salonu, kült evi, çiftlik evi ve bir geminin kalıntılarını da keşfetti.
Antiquity dergisinde yayımlanan çalışmada, söz konusu keşfin Norveç'in güneyinde yer alan Gjellestad sit alanında yapıldığı belirtildi. Norveç Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü'ne göre Gjellestad, İskandinavya'daki en büyük Demir Çağı mezar höyüklerinden biri olan Jell höyüğüne ev sahipliği yapıyor.
Araştırmacılar, yüzeyin altındaki yapının haritasını çıkarmak için yere kadar nüfuz eden bir radar kullarak, kazı yapmak zorunda olmadan antik mezarlığı ve gemi kalıntılarını açığa çıkardı. Çalışmanın 2017 bölgeye yapılması planlanan bir inşaat projesinden önce şüpheli kalıntıların bulunmasının ardından başlanıldığı kaydedildi.
Arkeologlar, bakır broşlar, yüzükler, bir gümüş para ve bir altın kolye bulduktan sonra bölgeyi "yüksek statülü" olarak sınıflandırdı. Ölümden sonraki hayata güvenli geçişin sembolü olan geminin ise zengin Vikingler için ayrıldığı düşünülüyor.
Çalışmanın baş yazarı Lars Gustavsen "Arkeolojik sit alanının Demir Çağı seçkinlerinin en üst kademesine ev sahipliği yaptığını düşünüyoruz. Burası muhtemelen bölgenin siyasi ve sosyal kontrolünün gerçekleştiği yerdi” ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte radar taraması, arkeologlar tarafından çok büyük ve nadir olarak kabul edilen geminin yaklaşık 20 uzunluğunda olduğunu ve yerin bir buçuk metre altına gömüldüğünü ortaya çıkardı. Bazıları yıkılmış olsa da, radar ayrıca bölgede bir zamanlar yaklaşık 30 metre genişliğinde 13 mezar höyüğünün var olduğunu ortaya çıkardı.
Öte yandan sit alanı, Vikinglerin yaşamları hakkında benzersiz bilgiler sunuyor. Araştırmacılar, Jell Höyüğü’nün muhtemelen Milattan sonra 5. yüzyıla kadar kullanılmış olabileceğine inanıyor, ancak gemi yüzyıllar sonra gömülmüş gibi görünüyor. Bu yüzden araştırmacılar, Gjellestad’ın İskandinavya tarihinde, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden Vikinglerin yükselişine kadar olan dönemde önemli bir rol oynadığına inanıyor.
Diğer yandan bilim insanların, yaklaşık 100 yıldır ilk kez bir Viking gemisi enkazının kazıldığını ifade etti.
Gustavsen, "Radarla bulunan gemide yapılan kazılar, Vikinglerin çalkantılı dönemindeki sosyal, politik, dini ve ekonomik yapıların gelişimi ve karakteri hakkında daha fazla araştırma yapmak için yeni bir kapı aralıyor” dedi.