Önemli keşif: Bu gemi ölüleri öbür dünyaya götürüyordu!

Norveç Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü'nden (NIKU) arkeologlar, yeraltının derinliklerinde gizlenmiş, bin yıl öncesine dayanan benzersiz bir Viking mezarlık alanı ortaya çıkardılar. Araştırmacılar, ayrıca ziyafet salonu, kült evi, çiftlik evi ve bir geminin kalıntılarını da keşfetti.

DEMİR ÇAĞI'NIN EN BÜYÜK MEZAR HÖYÜKLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Antiquity dergisinde yayımlanan çalışmada, söz konusu keşfin Norveç'in güneyinde yer alan Gjellestad sit alanında yapıldığı belirtildi. Norveç Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü'ne göre Gjellestad, İskandinavya'daki en büyük Demir Çağı mezar höyüklerinden biri olan Jell höyüğüne ev sahipliği yapıyor.

RADAR TARAMASI KULLANILDI

Araştırmacılar, yüzeyin altındaki yapının haritasını çıkarmak için yere kadar nüfuz eden bir radar kullarak, kazı yapmak zorunda olmadan antik mezarlığı ve gemi kalıntılarını açığa çıkardı. Çalışmanın 2017 bölgeye yapılması planlanan bir inşaat projesinden önce şüpheli kalıntıların bulunmasının ardından başlanıldığı kaydedildi.

YÜKSEK SINIFTAN VİKİNGLERE AİT

Arkeologlar, bakır broşlar, yüzükler, bir gümüş para ve bir altın kolye bulduktan sonra bölgeyi "yüksek statülü" olarak sınıflandırdı. Ölümden sonraki hayata güvenli geçişin sembolü olan geminin ise zengin Vikingler için ayrıldığı düşünülüyor.