Düzce Valisi Zülkif Dağlı, su baskını ve toprak kayması ile ilgili "Önemli olan bundan sonra tedbirli olmak, aynı hataları tekrar yapmamak. Dere yataklarına kesinlikle ev yapmamak." dedi.

Dağlı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) basın mensupları ile bir araya gelerek yaşanan su baskını ve toprak kaymasının ardından yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Ekiplerin 12 gün boyunca öz verili çalıştığını aktaran Dağlı, şöyle konuştu:

"Özellikle ilk günkü kurtarmalar çok daha önemliydi. Tamamen çatılardan, suyun içinden ve ağaçların üzerinden vatandaşlarımız alındı. Burada Jandarma Genel Komutanlığımız, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarımızın helikopterleri çok yetkin bir şekilde çalıştı. Sel felaketinden 49 köyümüz etkilendi, bunlardan 24'ü biraz daha fazla etkilendi. Ardından 4'ünün daha ağır etkilendiğini görüyoruz."

Kaybolan 7 vatandaşın da bulunduğunu anımsatan Dağlı, çalışmaların halen sürdüğünü vurgulayarak, "Heyelanlardan 141 kilometre yol gitmiş, etkilenmiş. 95 köprü ve menfez yıkılmış, bunlar gerçekten büyük rakamlar. 41 köyün içme suyu şebekesi zarar görmüş." dedi.