Önemli olan iç güzelliği değilmiş! Modern bilimden aşk taktikleri: Çekici olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey...

Texas Christian Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları dünya çapında ses getirdi. Her şeyin görünüşle ilgili olduğunu ortaya çıkaran araştırma adeta “önemli olan iç güzelliği” sözünü de haksız çıkarıyor.

Yapılan araştırmada çekici insanların dahi iyi bağışıklık sistemi olduğunu öne süren uzmanlar, sağlıklı insanların kendilerine içgüdüsel olarak sağlıklı bir partner aradığı sonucuna vardıklarını açıkladılar.

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Yaklaşık 500 kişiye 152 kişinin makyajsız, photoshop’suz ve ifadesiz fotoğrafları gösterilerek derecelendirmeleri istendi. Buna göre; kadınlar tarafından daha çekici olarak değerlendirilen erkeklerin vücutlarında virüs bulaşmış hücreleri yok edebilen 'doğal öldürücü' hücreler olarak adlandırılan fagositoz oranlarının daha yüksek olduğu bulundu.

Çiftlerin birbirinde en çok aradığı özelliklerin başında ise simetrik bir yüz ve parlak gözler ön plana çıktı. Partnerde aranılan parlak gözler özelliği için uzmanlar, beynimiz sağlıklı partnerler aramaya hazır olduğu için bu tür bakışlara önem verildiğine inanıyor.

Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayınlanan araştırma, uzun zamandır güzel görünen insanların daha sağlıklı olduğunu öne sürdü.



