HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Önemli olan iç güzelliği değilmiş! Modern bilimden aşk taktikleri: Çekici olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey...

Önemli olan iç güzelliği değilmiş! Modern bilimden aşk taktikleri: Çekici olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey...

17.02.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de yapılan ve yaklaşık 500 gönüllünün katıldığı bir araştırmadan ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Önemli olan iç güzelliği sözünü haksın çıkaran çalışmada; çekici olarak adlandırılan insanların görece daha güzel olduğu ve bu güzelliklerinin sağlıklı bir bağışıklık sisteminden geldiği öne sürüldü.

Önemli olan iç güzelliği değilmiş! Modern bilimden aşk taktikleri: Çekici olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey...

Texas Christian Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları dünya çapında ses getirdi. Her şeyin görünüşle ilgili olduğunu ortaya çıkaran araştırma adeta “önemli olan iç güzelliği” sözünü de haksız çıkarıyor.

Yapılan araştırmada çekici insanların dahi iyi bağışıklık sistemi olduğunu öne süren uzmanlar, sağlıklı insanların kendilerine içgüdüsel olarak sağlıklı bir partner aradığı sonucuna vardıklarını açıkladılar.

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Yaklaşık 500 kişiye 152 kişinin makyajsız, photoshop’suz ve ifadesiz fotoğrafları gösterilerek derecelendirmeleri istendi. Buna göre; kadınlar tarafından daha çekici olarak değerlendirilen erkeklerin vücutlarında virüs bulaşmış hücreleri yok edebilen 'doğal öldürücü' hücreler olarak adlandırılan fagositoz oranlarının daha yüksek olduğu bulundu.

iStock-168413246

Çiftlerin birbirinde en çok aradığı özelliklerin başında ise simetrik bir yüz ve parlak gözler ön plana çıktı. Partnerde aranılan parlak gözler özelliği için uzmanlar, beynimiz sağlıklı partnerler aramaya hazır olduğu için bu tür bakışlara önem verildiğine inanıyor.

Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayınlanan araştırma, uzun zamandır güzel görünen insanların daha sağlıklı olduğunu öne sürdü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğal antidepresan ve antibiyotik! Yol kenarında bile yetişiyorDoğal antidepresan ve antibiyotik! Yol kenarında bile yetişiyor
Elektrik faturasını görünce gözlerine inanamadı! Direkt 3 taksite bölmüşlerElektrik faturasını görünce gözlerine inanamadı! Direkt 3 taksite bölmüşler
Uzmanlar uyardı! Bu yaz daha sıcak olacakUzmanlar uyardı! Bu yaz daha sıcak olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mert Öcal'ın gizli aşkından Nisa Bölükbaşı paylaşımı!

Mert Öcal'ın gizli aşkından Nisa Bölükbaşı paylaşımı!

Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini görünce...

Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini görünce...

İntihar girişiminde bulundu! Hem kendini hem de astsubayı vurdu

İntihar girişiminde bulundu! Hem kendini hem de astsubayı vurdu

Erdoğan duyurdu! Elektrik faturalarında yeni düzenleme

Erdoğan duyurdu! Elektrik faturalarında yeni düzenleme

Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayın

Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayın

16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı

16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Çocuk oyunundaki seks sahneleri tepki çekti

Çocuk oyunundaki seks sahneleri tepki çekti

Doğal antidepresan ve antibiyotik! Yol kenarında bile yetişiyor

Doğal antidepresan ve antibiyotik! Yol kenarında bile yetişiyor

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

“Çirkin” demişlerdi! Eski halini görenler inanamıyor

“Çirkin” demişlerdi! Eski halini görenler inanamıyor

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.