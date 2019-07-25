"Önemli ölçüde parasal teşvikler gerekiyor"

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Almanya gibi imalatın çok önemli olduğu ülkelerde ekonomik görünümün daha kötüye gittiğini belirterek, "Özellikle görünüm, imalatın önemli olduğu ülkelerde daha da kötüye gidiyor. Önemli ölçüde parasal teşvik gerekiyor." dedi.

Draghi, ECB faiz kararının açıklanmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Son gelen verilerin küresel ekonomik büyümede zayıflığa işaret ettiğini belirten Draghi, zayıf kalan ekonomik büyümenin, küresel ticaret gerilimleri ve belirsizliklerin yansıması olduğunu söyledi.

Küresel ekonomik görünümün kötüye gittiğine işaret eden Draghi, Çin'deki ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması ve anlaşmasız bir Brexit olasılığının görünümü etkilediğini vurguladı.

ECB Yönetim Kurulu'nun, orta vadeli enflasyon görünümünün hedefin gerisinde kalması halinde harekete geçmeye kararlı olduğunu belirten Draghi, "Cari enflasyondan memnun değiliz. Bugün görülen düşük enflasyonu kabul etmemiz söz konusu değil. Kalıcı düşük enflasyon oranlarını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.