Önemsemediği grip yüzünden canından oluyordu

Filiz YILDIRIM/TRABZON, (DHA)- TRABZON’un Maçka ilçesinde gribal enfeksiyona yakalanan, ancak hastaneye başvurmayan Erol Kantarcı (48), 4 gün sonra evde bilinci kapalı, baygın bulundu. Kaldırıldığı hastanede gribal enfeksiyonun ağır zatürreye döndüğü teşhisi konulan Kantarcı, 12 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Maçka ilçesinde oturan Erol Kantarcı, 8 Ekim günü gribal enfeksiyona yakalandı. Hastaneye gitmeyen Kantarcı, 4 gün sonra eşi Nazan Kantarcı tarafından evde bilinci kapalı, baygın olarak bulundu. Maçka Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kantarcı, ilk müdahalesinin ardından önce Fatih Devlet Hastanesi'ne, ardından da Ahi Evren Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gribal enfeksiyonu ağır zatürreye dönmesi sonucu akciğerleri etkilenen Kantarcı, Yoğun Bakım Ünitesi’nde oksijen cihazına bağlanarak tedavi gördü. Tedavi sürecinde bir hafta uyutulan Kantarcı, 12 gün sonra sağlığına kavuştu.

Ahi Evren Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. Gönül Erkan, hastanın ağır gribal enfeksiyon geçirdiğini, ancak 4 gün boyunca hastaneye gitmediğini belirterek, "Gribal enfeksiyon şikayetiyle birlikte burun akıntısı öksürük şikayeti ve bundan birkaç gün sonra da bilinç kaybı yaşıyor. Hastanın herhangi bir kronik rahatsızlığı da yok. Hasta solunum sıkıntısı çektiği için direkt yoğun bakıma alıyoruz. Akciğerin görevini gören ECMO cihazı hastaya başarılı bir şekilde takıldı. Hastamızı 1 hafta uyuttuk. Hastamızı daha sonra küçük bir operasyonla ECMO cihazından ayırdık. Hasta sonra yavaş yavaş normale dönmeye başladı" dedi.

‘GRİP DEYİP GEÇMEYİN’

Grip deyip geçmemek gerektiğini belirten Dr. Gömül Erkan, bu durumun bazen ölümcül sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Dr. Erkan, "Bu hastamız Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu'na girdi. Bu hastaları kaybetme oranımız yüzde 60’lardadır. 12 gün yoğun bakımda kaldı. Gribi çok basite almamak lazım, ölümcül sonuçları olabiliyor. Hastamız ilk günden hastaneye gitmiş olsaydı teşhis konulabilirdi. ECMO’ya takılan hastaların hepsi iyileşecek diye bir durum söz konusu da değil. Geçen yıl 4 hastamıza taktık, 2’si yaşadı. Bu, çok ciddi bir hastalık ve genelde sağlıklı insanlar yakalanıyor" diye konuştu.

'GRİP, ZATÜREYE ÇEVİRDİ'

Erol Kantarcı’nın eşi Nazan Kantarcı da "Çok zor ve yorucu bir süreç yaşadık. İlk başta hastaneye gitmek istememesi, onu ikna etme çabası ve en son bilincini kaybetmesi. Gribal enfeksiyon ağır zatürreye çevirdi. Akciğerleri etkilendi ve solunumu durma noktasına geldi. ECMO cihazı ona akciğer görevi gördü. 12 gün yoğun bakımda kaldı. Şimdi çok şükür iyi, doktorumuza ve tüm personele çok teşekkür ediyorum. İnsanlar grip deyip geçmesin, geçiştirmesin. Muhakkak doktora gitsin" ifadelerini kullandı.

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