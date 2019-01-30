HABER

Önemsenmeyen el yaralanmaları fonksiyon kayıplarına neden olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 18:18 | Son Güncelleme

Önemsenmeyen el yaralanmalarının ağır sonuçlara neden olabileceğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr.

Önemsenmeyen el yaralanmalarının ağır sonuçlara neden olabileceğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Emre Yurdakul, “Önemsiz kesi diye bir şey yok. Bazen hiç kanamayan bir santimetrelik bir kesinden bile damar, sinir ve tendon onarımı yaptığımız hastalarımız olmaktadır” dedi.

El yaralanmalarının daha çok iş ve ev kazalarında görüldüğünü belirten Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Emre Yurdakul, bazen küçük olduğu için önemsenmeyen yaralanmaların vakit geçtikçe daha ciddi sorunlara yol açabileceğini, bu nedenle ilk müdahalenin çok önemli olduğunu ifade etti. Yurdakul, “Yanlış yapılan müdahale işlevsel uzuv kaybından, fonksiyon kaybına kadar birçok soruna neden olabilir. Özellikle ev kadınlarının mutfak işleri sırasındaki küçük hatalardan dolayı kaybedilen el fonksiyonları daha sonrasında ciddi bedensel fonksiyon kayıplarına neden olabilmektedir” dedi.

Avuç ve bilek içi yaralanmaları daha riskli
Özellikle avuç ve bilek içi yaralanmalarının önemli olduğuna dikkat çeken Yurdakul, tedavilerin mutlaka mikrocerrahi konusunda tecrübeli kliniklerde yapılması gerektiğinin altını çizdi. Yurdakul, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle tendon, damar, sinir kesileri ilk etapta önemsiz gibi görünse de, parmakta hareket kaybı, his kaybı, dolaşım problemlerine yol açabilmektedir. Bunların da müdahalesinin el cerrahi konusunda tecrübeli kliniklerde yapılması gerekir. Elde oluşan her kesi önemlidir. Önemsiz kesi diye bir şey yok. Bazen hiç kanamayan bir santimetrelik bir kesinden bile damar, sinir ve tendon onarımı yaptığımız hastalarımız olmaktadır.”

İlk müdahale önemli
Uzuv kopması olmayan bir el yaralanmasında ilk yapılması gerekenin, temiz bir gazlı bez ya da temiz bir bezle kesilen yere kompres yapıp kanamayı durdurmak ve ardından bir acil servise ya da el cerrahi tecrübesi olan bir ortopedi kliniğine başvurmak olduğunu belirten Yurdakul, uzuv kopması durumunda yapılacak ilk müdahaleye dair şu bilgileri verdi:

“Uzuv kopmalarında en önemli husus, kopan uzvun güvenli bir şekilde; ıslak bir gazlı beze sarılıp poşete konulup, sonrasında tekrar buzlu bir poşetin içerisine yerleştirilerek hastaneye taşınmasıdır. Aksi takdirde ilk müdahalenin yanlış yapılmasından kaynaklanan uzuv kayıplarına çok sık rastlamaktayız. Bu şekilde taşıma yöntemi dokuların canlılığını uzatır ve bize zaman kazandırır. Her uzuv dikilecek diye bir şey yok, bu yaralanmanın tipine, derecesine, biçimine göre değişmektedir. Damar ve sinir yapılarının tamamen ezildiği, yeniden fonksiyon kazanamayacak şekilde hasar gördüğü uzuvların tedavisi daha zordur.”

Basit yaralanmalarda hijyene dikkat
Uzuv kopması dışındaki basit denilebilecek yaralanmalarda da hijyene dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Yurdakul, “Uzuv kopması dışındaki, özellikle his kaybı, hareket kaybı olan yaralanmalarda paniğe kapılmadan, uygun bir zamanda, ilk üç gün içerisinde anormal bir kanama yoksa, ortopedi polikliniğine başvurabilirler. His kaybı, hareket kaybı, anormal kanama olmayan vak’alarda yaralı bölgeyi temiz bir kompresle sarıp, pansuman takibi ile tedavi mümkündür” ifadelerini kullandı.

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler!
İstanbul Cerrahi Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’ni açtıİstanbul Cerrahi Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’ni açtı
Uzmanlardan ebeveynlere ’Momo oyun’ uyarısıUzmanlardan ebeveynlere ’Momo oyun’ uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya yıldızı Süper Lig'de!

Dünya yıldızı Süper Lig'de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.