Önemsenmeyen el yaralanmaları fonksiyon kayıplarına neden olabilir

Önemsenmeyen el yaralanmalarının ağır sonuçlara neden olabileceğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Emre Yurdakul, “Önemsiz kesi diye bir şey yok. Bazen hiç kanamayan bir santimetrelik bir kesinden bile damar, sinir ve tendon onarımı yaptığımız hastalarımız olmaktadır” dedi.

El yaralanmalarının daha çok iş ve ev kazalarında görüldüğünü belirten Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Emre Yurdakul, bazen küçük olduğu için önemsenmeyen yaralanmaların vakit geçtikçe daha ciddi sorunlara yol açabileceğini, bu nedenle ilk müdahalenin çok önemli olduğunu ifade etti. Yurdakul, “Yanlış yapılan müdahale işlevsel uzuv kaybından, fonksiyon kaybına kadar birçok soruna neden olabilir. Özellikle ev kadınlarının mutfak işleri sırasındaki küçük hatalardan dolayı kaybedilen el fonksiyonları daha sonrasında ciddi bedensel fonksiyon kayıplarına neden olabilmektedir” dedi.

Avuç ve bilek içi yaralanmaları daha riskli

Özellikle avuç ve bilek içi yaralanmalarının önemli olduğuna dikkat çeken Yurdakul, tedavilerin mutlaka mikrocerrahi konusunda tecrübeli kliniklerde yapılması gerektiğinin altını çizdi. Yurdakul, sözlerini şöyle sürdürdü: