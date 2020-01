Önemsenmeyen grip ölüme bile yol açabilir

Gribin çoğu kişide herhangi bir tıbbi tedavi almadan bir hafta, 10 gün içinde geçebileceğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysun Özbek, fakat risk grubunda olan kişilerde hastalık ağır seyredebileceği gibi ölümle de sonuçlanabildiğini söyledi.

Gribin influenza virüsünün sebep olduğu genellikle sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında sık görülen bulaşıcı bir hastalık olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysun Özbek, “Bu sebeple her yıl görülen bu hastalık mevsimsel grip olarak ifade edilmektedir. Hastalık halk tarafından ‘paçavra hastalığı’ olarak da isimlendirilmektedir. Ateş, koltuk altından ölçülen 38 derece ve üzeri, titreme, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve tıkanıklığı, baş ağrısı, kas ve eklem ağrılarına eşlik eden halsizlik, ishal, mide bulantısı, nadiren kusma görülmektedir. Grip belirtileri, virüsün vücuda girmesinden sonraki 1 veya 3 gün içerisinde ortaya çıkar. Belirtiler hastanın günlük işlerini etkileyecek düzeye ulaşabilir. Halsizlik grip geçtikten sonra bile bir hafta 10 günde devam edebilir” dedi.

İnfluenza virüsünün A, B ve C gibi alt türleri olduğunu ifade eden Özbek, “İnsanlarda grip enfeksiyonuna en sık sebep olan influenza A virüsüdür. Virüsün C alt tipi insanlarda enfeksiyon yapmaz. Gribal enfeksiyon geçiren çoğu hasta herhangi bir tıbbi tedavi almadan bir hafta, 10 günde iyileşir. Fakat risk grubunda olan kişilerde hastalık ağır seyredebileceği gibi ölümle de

sonuçlanabilir. Bu sebeple risk grubundaki kişiler erken dönemde hekime başvurmalı ve antiviral tedavi almalıdır. Bu ilaçlar da tıpkı antibiyotikler gibi hekim tarafından önerilmedikçe, reçetesiz olarak kesinlikle kullanılmamalıdır. Antibiyotiklerin grip ya da soğuk algınlığı tedavisinde herhangi bir yararı yoktur. Antibiyotikler bakterileri öldürür, ancak grip veya soğuk algınlığına sebep olan virüsler üzerinde herhangi bir etkisi yoktur” diye konuştu.

Hasta olan kişilerin ellerini sık yıkaması gerektiğini belirten Özbek, “Eğer mümkünse evden çıkmamalı ve evde istirahat etmeli, kalabalık ortamlara girmek zorunda olduklarında maske takmalı, hapşırma ve öksürme esnasında kolun iç kısmı ile ağzı ve burnu kapamalı, bol sıvı tüketmeye özen göstermeli, beslenmesine dikkat etmeli ve hekim önerisi dışında ilaç kullanmamalıdır. Hastalıktan korunmada en etkili yöntem grip aşısıdır. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara, uygulanmamalıdır” şeklinde konuştu.

Özbek, risk gruplarını ise şöyle sıraladı:

"65 yaş ve üzeri ve 2 yaş altı kişiler, 6 ay-18 yaş arasında olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler, şeker hastalığı dahil herhangi bir metabolik hastalığı olanlar, astım dahil kronik solunum yolu hastalığı olanlar, kronik böbrek hastalığı olanlar, kronik kalp ve damar sistemi hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, kronik kan hastalığı olanlar, kanser hastaları, immunsupresif ilaç kullananlar, HIV/AIDS hastaları, huzurevi, bakımevi ve benzeri ortamlarda yaşayanlar, aşırı kilolu olanlar ve gebeler."