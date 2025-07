Önemsiz gibi gözükse de ofislerin hayatını kurtaracak 10 ürün

1.Kablosuz şarj standı



Ofis ortamından birçok elektronik alet bulunur. Tabi bir bolca insan! Elektronik aletlerin çalışabilmesi için kablolarla oraya buraya onları bağlamak ofis ortamında insanlara parkur hazırlamaktır! Bu yüzden kablosuz şarj standları kullanarak çalışanların işini kolaylaştırabilir ve daha estetik bir görünüm elde edebilirsiniz!

2.Laptop standı



Masa ve bilgisayara başında saatlerce oturmak... Ofiste çalışmak güzel olsa da zor yanları var. Ekrana odaklanacağım diye omuz ve boyun ağrılarına merhaba deniyor! Fakat ayarlanabilir laptop standları sayesinde bu sorunun önüne geçebilirsiniz! Hem bilgisayarın hava almasını saplar hem de çalışanların duruş bozukluğu yaşamasını da önlemiş olursunuz!

3.Sessiz ve kablosuz fareler



Toplu bir şekilde çalışılan bir yerden bahsediyoruz! Fareden gelen “tık tık” sesleri ofis çalışanlarını rahatsız edebilir. Bu yüzden sessiz çalışma özelliğine sahip kablosuz farelere yönelmelisiniz. Hem kendinize hem de çevrenize büyük bir konfor sağlamış olursunuz. Ayrıca el yapısına uygun fareler tercih ederek el yorgunluğunu da en aza indirmiş olursunuz.

4.Masa üstüne konulan organizerler



Kalem, post-it, ataçlar, not defteri, kağıtlar... Bunlar masanın üzerinde yayılmış ve dağınık bir şekilde durur ise zihinsel olarak da karmaşık hissedersiniz. Masa üzerine organizer alarak bu sorunu çözebilirsiniz. Hem alandan tasarruf sağlamış olursunuz hem de daha estetik bir görünüm elde edersiniz.

5.Ayaklar için destek



Ofiste çalışmak demek uzun süre oturmak demektir... Ayaklarda şişkinliğe ve dolaşım sorunlarına yol açabilir. Ama merak etmeyin çözümü var! Ayak desteği alarak ayaklarınızı bir daha yukarıda tutabilirsiniz. Kan dolaşımınızı kolaylaştırarak gün sonunda daha az yorgun hissetmenizi sağlar. Ayrıca bel ve sırt ağrılarında da azalma olacağını görürsünüz!

6.Not panosu



Bir proje fikri, yapılması gereken önemli bir iş... Bunları sadece akla kaydetmek yerine bir de yazmak gerekir. Fikirler uçup gitmemeli! Yapılacak işleri, toplantı tarihlerini bir kağıda not edebilirsiniz. Bu not ettiğiniz kağıdın kaybolmaması adına not panosu almalısınız! Dekoratif olarak da masanıza hava katacaktır.

7.Gürültü önleyen kulaklık



Açık ofislerde çalışıyorsanız etraftan bir sürü ses gelecektir. Konuşmalar, telefon sesleri, klavye tıkırtıları... Tüm bunlar dikkat dağıtabilir. Bu yüzden gürültü önleyen kulaklık alabilirsiniz. Böylece odak seviyenizi artırabilir ve hazırlanmanız gereken toplantılara ya da yazmanız gereken yazılara kendinizi daha fazla verebilirsiniz.

8.Masa için minik dekorasyonlar



Canlı ya da yapay bitkiler, biblolar, sevdiğiniz objeler! Masanızda bunların olması ruh halinizi direkt etkiler. Stres seviyenizi azaltarak çalışma ortamınızın enerjisinin yüksel olmasını sağlar. Aşırı olmayacak dokunuşlar ile masanızın hem şık hem de özgün olmasını sağlayabilirsiniz!

9.Masanın altına koyulabilen çöp kutuları



Minik bir kağıt parçasını atmak için masanızdan kalkmanıza gerek yok! Ayrıca üşendiğiniz için masanızın bir kenarında çöplerinizi de biriktirmenize gerek yok! Masanızın hemen altına çöp kutusu alabilirsiniz. Ofiste çevre bilincini artırırken odağınızın bölünmesine de izin vermemiş olursunuz.

10.Dijital kronometre



Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Yapmamız gereken işi farkında olmadan aşırı yavaş yapıyor olabiliriz... Bu gibi sorunların önüne geçebilmek için dijital kronometre alınmalı. Zaman yönetimini öğrenmek için en etkili yollardan biri! Gün içindeki verimliliğinizi artırır ve birçok işinizi beklediğinizden daha kısa sürede bitirirsiniz.