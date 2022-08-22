Önemsiz görmeyin! Akciğer kanserinin yaygın belirtisi

Kanser çağımızın en çok görülen hastalıkları arasında bulunuyor. İnsanların kanserin etkilerinden oldukça korkuyor. Kanser hakkında bilinçli olmak ve erken teşhis yapmak hayat kurtarıyor. Tehlikeli kanser türleri arasında bulunan akciğer kanseri kansere bağlı ölümlerde ilk sırada yer alıyor. Akciğer kanseri yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle oluşturmasıyla başlıyor. Burada oluşan kitle öncelikle bulunduğu ortamda büyüyor, daha ileri aşamalarda ise çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak organlara yayılarak hasara yol açıyor. Akciğer kanserini yayılmadan teşhis etmek ve doğru tedavi yöntemlerini izlemek hastalığın gidişatında çok büyük önem taşıyor.

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ

Akciğer kanserlerinin en sık görülen belirtileri şunlardır;

Geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük

Öksürürken kan veya kanlı balgam çıkarmak

Derin nefes alırken, öksürürken veya gülerken kötüleşen göğüs ağrısı

İştahsızlık, halsizlik, yorgunluk ve kilo kaybı

Ses kısıklığı

Nefes darlığı

Sürekli tekrarlayan veya geçmeyen bronşit veya zatürre gibi akciğer enfeksiyonları

AKCİĞER KANSERİNE YAKALANMA RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER