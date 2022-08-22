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Önemsiz görmeyin! Akciğer kanserinin yaygın belirtisi

22.08.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öksürük ve ses kısıklığı toplumda en sık karşılaşılan rahatsızlıklardan. Boğazda istenmeyen durumlara yol açan bu rahatsızlıklar oldukça can sıkıcı olabiliyor. Genellikle boğazın soğuk içeceklerden dolayı tahriş olmasından ve enfeksiyonlardan dolayı olsa da geçmeyen öksürükler ve ses kısıklığı akciğer kanserinin belirtisi olabilir.

Önemsiz görmeyin! Akciğer kanserinin yaygın belirtisi

Kanser çağımızın en çok görülen hastalıkları arasında bulunuyor. İnsanların kanserin etkilerinden oldukça korkuyor. Kanser hakkında bilinçli olmak ve erken teşhis yapmak hayat kurtarıyor. Tehlikeli kanser türleri arasında bulunan akciğer kanseri kansere bağlı ölümlerde ilk sırada yer alıyor. Akciğer kanseri yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle oluşturmasıyla başlıyor. Burada oluşan kitle öncelikle bulunduğu ortamda büyüyor, daha ileri aşamalarda ise çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak organlara yayılarak hasara yol açıyor. Akciğer kanserini yayılmadan teşhis etmek ve doğru tedavi yöntemlerini izlemek hastalığın gidişatında çok büyük önem taşıyor.

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ

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Akciğer kanserlerinin en sık görülen belirtileri şunlardır;

  • Geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük
  • Öksürürken kan veya kanlı balgam çıkarmak
  • Derin nefes alırken, öksürürken veya gülerken kötüleşen göğüs ağrısı
  • İştahsızlık, halsizlik, yorgunluk ve kilo kaybı
  • Ses kısıklığı
  • Nefes darlığı
  • Sürekli tekrarlayan veya geçmeyen bronşit veya zatürre gibi akciğer enfeksiyonları

AKCİĞER KANSERİNE YAKALANMA RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER

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  • Tütün ve tütün ürünleri
  • Hava kirliliği
  • Arsenik, radon gazı gibi bazı kimyasal maddelere nefes yolu ile maruz kalmak
  • Kömür, karbon vb kullanımı
  • Uzun süreli seyreden kronik akciğer hastalıkları
  • Genetik nedenler

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