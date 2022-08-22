Önemsiz görmeyin! Akciğer kanserinin yaygın belirtisi

Kanser çağımızın en çok görülen hastalıkları arasında bulunuyor. İnsanların kanserin etkilerinden oldukça korkuyor. Kanser hakkında bilinçli olmak ve erken teşhis yapmak hayat kurtarıyor. Tehlikeli kanser türleri arasında bulunan akciğer kanseri kansere bağlı ölümlerde ilk sırada yer alıyor. Akciğer kanseri yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle oluşturmasıyla başlıyor. Burada oluşan kitle öncelikle bulunduğu ortamda büyüyor, daha ileri aşamalarda ise çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak organlara yayılarak hasara yol açıyor. Akciğer kanserini yayılmadan teşhis etmek ve doğru tedavi yöntemlerini izlemek hastalığın gidişatında çok büyük önem taşıyor.
Akciğer kanserlerinin en sık görülen belirtileri şunlardır;
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