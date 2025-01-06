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Önemsiz görmeyin! Geçmeyen ağız kokusuna dikkat: Altta yatan hastalıkların habercisi olabilir!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.01.2025 16:45
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Ağız kokusu hemen hemen her yaşta görülebilen ve kesinlikle görmezden gelinmemesi gereken sağlık problemlerinden biri. Sabah uyandıktan sonra ya da belirli yiyeceklerin tüketilmesinin ardından geçici olarak oluşan kötü nefes kokusu normal kabul edilirken, bu durumun sürekli hale gelmesi farklı bir sağlık problemini işaret edebildiği bildirildi. Gastroenteroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Adil Duman, geçmeyen ağız kokusunun nedenleri ve tedavi yolları hakkında bilgi verdi.

Önemsiz görmeyin! Geçmeyen ağız kokusuna dikkat: Altta yatan hastalıkların habercisi olabilir!

Uzm. Dr. Adil Duman, ağız kokusunun genellikle ağız ve diş sağlığı problemleri ya da kulak, burun, boğaz enfeksiyonlarından kaynaklandığını belirtti. Ağız kokularının yüzde 90’ının bu nedenlerle ortaya çıktığını ifade eden Dr. Duman, boğaz enfeksiyonları, sinüzit, akciğer hastalıkları gibi durumların da kötü nefes kokusuna yol açabileceğini söyleyerek, bu tür sorunların dışlanması halinde, mide ve sindirim sistemi hastalıklarının değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

MİDE VE SİNDİRİM SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI

ağız kokusu3

Mide hastalıklarının da ağız kokusuna yol açabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Duman, özellikle reflünün bu duruma sebep olabileceğini belirtti. Dr. Duman, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması sonucu oluşan bu hastalıkta, mide asidi ve yiyecek artıkları nefeste kötü bir kokuya neden olabileceğini dile getirdi. Duman, ayrıca yemek borusunda oluşan “divertikül” adı verilen baloncuklar ya da yemek borusu alt ucunun kasılı kalmasına neden olan akalazya gibi hastalıkların da ağız kokusuyla bağlantılı olabileceği ifade edildi.
Dr. Duman, ağız kokusuna neden olabilecek diğer hastalıkları şu şekilde sıraladı: “Helicobacter pylori enfeksiyonu, bağırsak tıkanıklığı, Irritabl Bağırsak Sendromu (IBS), karaciğer ve böbrek hastalıkları, safra kesesi problemleri, sindirim sistemi enfeksiyonları.”

KOKU TİPLERİ TANIYI KOLAYLAŞTIRABİLİR

ağız kokusu

Ağız kokusunun farklı sağlık sorunlarına işaret edebileceğini söyleyen Duman, kokunun tipine göre tanı konulabileceğini belirterek, kokuların oluşturabileceği rahatsızlıkları sıraladı: “Çürük yumurta kokusu: Genellikle gastrointestinal rahatsızlıklarla ilişkilidir. Tatlı veya meyvemsi koku: Diyabetle bağlantılıdır. Mantar kokusu: Enfeksiyon veya bakteri büyümesini işaret edebilir. Kaka kokusu: Bağırsak tıkanıklığı gibi sorunlarla ilişkilidir. Balık kokusu: Böbrek rahatsızlıklarının belirtisi olabilir.”

TEDAVİ VE ÖNLEMLER

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Geçmeyen ağız kokusunun altında yatan sebebin tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Duman, bu sorunun yalnızca ağız ve diş sağlığına bağlanmaması gerektiğini söyledi. Duman, kulak, burun, boğaz ve gastroenterolojik muayenelerle altta yatan hastalıkların teşhis edilmesi gerektiğini belirterek, özellikle reflü ve Helicobacter pylori enfeksiyonları gibi sorunların tedavi edilmesiyle ağız kokusunun büyük ölçüde giderilebileceğini ifade etti.

Dr. Duman, ağız kokusunun genellikle ciddi bir hastalığın ilk belirtisi olmayabileceğini, ancak ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyerek şu uyarıda bulundu: “Ağız kokusu sosyal yaşamı ve bireyin psikolojik durumunu ciddi şekilde etkileyebilir. Eğer ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesine rağmen bu sorun devam ediyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalı ve gerekli tetkikler yapılmalıdır.”

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
ağız kokusu
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