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Önemsiz görmeyin! Kalp krizinin yaklaştığını gösteren fark etmediğiniz 5 işaret

28.10.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Oldukça riskli durumlar yaratan kalp krizi aniden gelişse de bir ay öncesinden belirti gösterebilir. Uzmanlar yaklaşan kalp krizinin fark etmediğiniz 5 semptomunu açıkladı. Bu belirtilere dikkat etmek hayatınızı kurtarabilir.

Önemsiz görmeyin! Kalp krizinin yaklaştığını gösteren fark etmediğiniz 5 işaret

Kalp krizi , kalbe kan akışının aniden, genellikle bir kan pıhtısı tarafından engellendiği ciddi bir tıbbi acil durumdur. Kalp kasına kalıcı hasar verme riskini ortadan kaldırmak için hızlı bir tıbbi müdahale gerektirir. Genellikle göğüs sıkışması ile kendini belli eden kalp krizinin bilinmeyen belirtileri de bulunur. Harvard Health, çoğu insanın kalp krizi belirtisinin sadece göğüs ağrısı olduğunu varsayarak diğer belirtileri görmezden geldiklerini belirtiyor.

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Her zaman şiddetli hissetmedikleri için erken belirtileri göz ardı etmek kolay olabilir, ancak bu durumlarda ambulansı aramak büyük önem taşımaktadır. Ne kadar hızlı hareket ederseniz, tam iyileşme şansınız o kadar iyi olur. Sağlık kuruluşuna göre, "bir veya iki kolda, sırtta, boyunda, çenede veya midede ağrı, uyuşukluk, kıstırma, karıncalanma veya diğer rahatsız edici duyumlar" kalp krizi geçireceğiniz hakkında uyarı işaretleri olabilir. Tespit edilecek diğer işaretler şunları içerir:

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  • Nefes darlığı
  • Ani mide bulantısı veya kusma
  • Baş dönmesi veya baş dönmesi
  • Olağandışı yorgunluk
  • Sıcak/kızarma veya soğuk ter
  • Bir veya iki kolda ani ağırlık, güçsüzlük veya ağrı.
    Kendinizde veya bir başkasında yukarıdaki belirtilerden bir veya birkaçını fark ederseniz, "hemen" acil servisi arayın, sağlık kuruluşunu bilgilendirin

KALP KRİZİ ANINDA NE YAPILMALI?

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Eğer kalp krizi esnasında yalnızsanız;

  • Kalp krizi geçirdiği esnada kişinin tıkalı olan damarını açabilmek için yapacağı bir manevra yoktur.
  • Öncelikle ağrı başladığı anda hasta telefonla yakınlarını arayarak durumu haber vermelidir.
  • Bulunulan yerin kapısını aralık bırakılmalıdır. Böylece, yardıma gelecek olan kişinin işi kolaylaşmış olur.
  • Kuvvetli öksürük geçici olarak kan akımını artırabilir. Yeni başlamış bir pıhtıyı yerinden sökme ihtimali çok düşük olsa da kişi burun deliklerini kapatarak kuvvetli biçimde öksürmelidir.
  • Bunun dışında kesinlikle bir şey yiyip içilmemelidir.
  • Pencere açılarak odaya oksijen girmesi sağlanmalıdır.
  • Yardım gelmesi, yatarak ya da oturarak beklenmelidir. Kesinlikle ayakta olunmamalıdır. Zira kalp krizi ile hastaneye gelen bir hastanın bir travma sorunu olmaması gerekir. Eğer kişi düşerek başını çarpmışsa, kalp krizi ile ilgili yapılacak tedaviler, başa alınan darbe nedeniyle yapılamayabilir.
  • Ağrıyı azaltmak için egzersiz yapılmamalıdır.
  • Soğuk ya da sıcak suyun altına kesinlikle girilmemelidir. Özellikle soğuk su böyle durumlarda çok tehlikelidir. Çünkü kalp damarlarını büzer ve tıkalı olmayan damarların da daralmasına neden olabilir.

KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN

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  • Yağ tüketimi en aza indirilmeli.
  • Kızartma türü yiyeceklerden mümkün olduğunca uzak durulmalı.
  • Şeker ve tuz tüketimi azaltılmalı.
  • Taze sebze, meyve, balık ve lifli gıdalar tercih edilmeli.
  • Ceviz ve fındık gibi antidoksan özelliği yüksek olan, omega 3 içeren besinler tüketilmeli.
  • Sigara ve alkolden uzak durulmalı.
  • Spor yapılmalı, spor yapamayanların ise günde 1-2 saat yürüyüşü ihmal etmemeli önemlidir.
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