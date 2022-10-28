Önemsiz görmeyin! Kalp krizinin yaklaştığını gösteren fark etmediğiniz 5 işaret

Kalp krizi , kalbe kan akışının aniden, genellikle bir kan pıhtısı tarafından engellendiği ciddi bir tıbbi acil durumdur. Kalp kasına kalıcı hasar verme riskini ortadan kaldırmak için hızlı bir tıbbi müdahale gerektirir. Genellikle göğüs sıkışması ile kendini belli eden kalp krizinin bilinmeyen belirtileri de bulunur. Harvard Health, çoğu insanın kalp krizi belirtisinin sadece göğüs ağrısı olduğunu varsayarak diğer belirtileri görmezden geldiklerini belirtiyor.

Her zaman şiddetli hissetmedikleri için erken belirtileri göz ardı etmek kolay olabilir, ancak bu durumlarda ambulansı aramak büyük önem taşımaktadır. Ne kadar hızlı hareket ederseniz, tam iyileşme şansınız o kadar iyi olur. Sağlık kuruluşuna göre, "bir veya iki kolda, sırtta, boyunda, çenede veya midede ağrı, uyuşukluk, kıstırma, karıncalanma veya diğer rahatsız edici duyumlar" kalp krizi geçireceğiniz hakkında uyarı işaretleri olabilir. Tespit edilecek diğer işaretler şunları içerir:

Nefes darlığı

Ani mide bulantısı veya kusma

Baş dönmesi veya baş dönmesi

Olağandışı yorgunluk

Sıcak/kızarma veya soğuk ter

Bir veya iki kolda ani ağırlık, güçsüzlük veya ağrı.

Kendinizde veya bir başkasında yukarıdaki belirtilerden bir veya birkaçını fark ederseniz, "hemen" acil servisi arayın, sağlık kuruluşunu bilgilendirin

KALP KRİZİ ANINDA NE YAPILMALI?

Eğer kalp krizi esnasında yalnızsanız;

Kalp krizi geçirdiği esnada kişinin tıkalı olan damarını açabilmek için yapacağı bir manevra yoktur.

Öncelikle ağrı başladığı anda hasta telefonla yakınlarını arayarak durumu haber vermelidir.

Bulunulan yerin kapısını aralık bırakılmalıdır. Böylece, yardıma gelecek olan kişinin işi kolaylaşmış olur.

Kuvvetli öksürük geçici olarak kan akımını artırabilir. Yeni başlamış bir pıhtıyı yerinden sökme ihtimali çok düşük olsa da kişi burun deliklerini kapatarak kuvvetli biçimde öksürmelidir.

Bunun dışında kesinlikle bir şey yiyip içilmemelidir.

Pencere açılarak odaya oksijen girmesi sağlanmalıdır.

Yardım gelmesi, yatarak ya da oturarak beklenmelidir. Kesinlikle ayakta olunmamalıdır. Zira kalp krizi ile hastaneye gelen bir hastanın bir travma sorunu olmaması gerekir. Eğer kişi düşerek başını çarpmışsa, kalp krizi ile ilgili yapılacak tedaviler, başa alınan darbe nedeniyle yapılamayabilir.

Ağrıyı azaltmak için egzersiz yapılmamalıdır.

Soğuk ya da sıcak suyun altına kesinlikle girilmemelidir. Özellikle soğuk su böyle durumlarda çok tehlikelidir. Çünkü kalp damarlarını büzer ve tıkalı olmayan damarların da daralmasına neden olabilir.

KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN