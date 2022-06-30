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Önemsiz görülen bu 6 işaret hastalık habercisi olabilir!

30.06.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göz en hassas organlar arasında yer alıyor. Göz sağlığını korumak için gözün gösterdiği belirtilere dikkat etmek ve düzenli olarak doktora gitmek gerekiyor. Genel olarak göz ile ilgili belirtiler göz ardı ediliyor. Ancak bu belirtiler hastalıklar hakkında önemli bilgiler veriyor.

Önemsiz görülen bu 6 işaret hastalık habercisi olabilir!

Gözlere dair birçok hastalık bulunuyor. Bu hastalıklardan korunmak için göz sağlığına dikkat etmek gerekiyor. Göz hastalıkları gözün bozulmasına ve körlüğe neden olabiliyor. Göz hastalıklarını erken teşhis etmek iyileşme sürecinin etkilerini çok daha arttırıyor. Gözünüzde yer alan hastalık belirtilerini tespit etmek oldukça kolay. Bunu anlamak için bir gözünüzü kapamanız gerekiyor. Göz hastalıkları uzmanı Gurus şöyle açıkladı: "Doğrudan bir kapıya veya pencere çerçevesine bakarak elinizle bir gözü kapatın, ardından dönüşümlü olarak tekrarlayın. Görüş noktanız düz ve odaklanmış durumda değilse ve boşluklar, bulanıklık, bozulma veya dalgalı çizgiler varsa, hemen gözlerinizi kontrol ettirmelisiniz.”dedi. Dikkat etmeniz gereken göz belirtileri bunlarla kalmıyor. İşte dikkat etmeniz gereken 6 belirti…

BEYAZ NOKTA

Sujata, gözün ışığın içeriye girmesine izin veren kısmı olan korneadaki beyaz noktaların bir uyarı işareti olabileceğini söyledi. Uzman açıkladı: "Kontakt lens kullanıcıları, lenslerinizi takarken ve çıkarırken uygun görev ve özeni yerine getirmezse, göz enfeksiyonu geçirme riski daha yüksektir. Korneanızda herhangi bir beyaz nokta fark ederseniz, bu bir tıp uzmanı tarafından kontrol edilmesi gereken bir kornea enfeksiyonunun veya sistemik yanıtın bir göstergesi olabilir.  Dolayısıyla kontakt lens uyumu tüm kontakt lens kullanıcıları için büyük önem taşımaktadır."

SEĞİRME

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Aşırı yorgun olduğunuz zamanlarda muhtemelen bir göz seğirmesi yaşamışsınızdır. Sujata, seğirmenin alkol, kafein veya nikotin gibi şeylere aşırı düşkünlük gibi çeşitli nedenler ile alakalı olduğunu söyledi. Bunların çoğu zararsız olsa da guru, tükenmişliğin erken uyarı işareti olabileceğini söyledi. "Fiziksel efor, yorgunluk ve stres temel tetikleyicilerdir. Göz seğirmesinin sürekli devam etmesi vücudunuzun size biraz zaman ayırmanızı ve iş yükünüzü yönetmenizi söyleme şekli olabilir."

KIZARIKLIK VE KABARMA

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Sujata, uyandığınızda gözlerinizin şiş ve kırmızı göründüğünü fark ederseniz, bunun alerjik reaksiyon , enfeksiyon veya aşırı yorgunluk belirtileri olabileceği konusunda uyardı. Göz seğirmesi yaygın bir yorgunluk belirtisi olsa da kızarıklığın da olduğunu açıkladılar.

BULANIK GÖRME

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Bulanık görme sadece reçetenizin güncellenmesi gerektiğinin bir göstergesi olabilirken, diyabet veya katarakt düzensizlikleri gibi daha ciddi sorunların erken bir işareti de olabilir. Sujata şöyle açıkladı: "Yüksek kan şekeri seviyeleri, retinadaki kan damarlarına zarar verebilir. Hasarlı kan damarları şişer, kanar veya sıvı sızdırabilir. Bu, net bir odakla görememe ve nesnelerdeki ayrıntıları tespit edememe ile sonuçlanabilir. Çoğu insan, kan şekeri seviyeleri düzenlendikçe görüşlerinin geliştiğini fark edecek."

GÖZ ÇEVRESİ HALKALAR

Kornealarınızın etrafındaki halkalar yüksek kolesterolün bir işareti olabileceğinden özellikle kornealarınıza dikkat etmeniz gerekir. "Kolesterolünüz bir sorun haline geliyorsa, gözleriniz erken bir göstergedir, çünkü lipidler olarak bilinen yağ birikintileri oluşmaya ve korneanızın dışında bir halka oluşturmaya başlar. “ Sujata, "40 yaşın altındakiler, hem optisyeniniz hem de doktorunuzla randevu almayı gerektirecek aşırı kolesterol seviyelerinin bir işareti olabileceğinden, bunlara ekstra dikkat etmelidir." Dedi.

SOLUCANLAR

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Küçük solucan benzeri şekiller genellikle endişelenecek bir şey değildir. Ancak flaşların ve büyük uçuşan kümelerin yanında yer alıyorlarsa bu ciddi bir sorunun işareti olabilir. "Daha sık uçuşan cisimlere geçici görme kaybı veya algılanan yanıp sönen ışıklar eşlik ediyorsa, bu retina dekolmanının göstergesi olabilir. Bu durum tıbbi bir acil durumdur ve tedavi edilmezse hızla görme kaybına veya kalıcı görme bozukluğuna neden olabilir. “

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