Önemsiz görülen ufacık bir kıymık nedeniyle hayatını kaybediyordu! Komaya girmesine sebep oldu

İngiltere'de yaşayan marangoz Dave Parkyn'ın iş yerindeyken eline ufak tahta kıymığı takıldı. 2020 yılının Ağustos ayında gerçekleşen bu olayın ardından Parkyn'ın başına gelenler annesine göre gelirini, özgüvenini, gururunu ve hırsını kaybetmesine sebep oldu. Kıymık battıktan sonra eve gelen Dave, şiddetli baş ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. Doktor, baş ağrısına neden olduğuna inandığı sırtında olası bir kas çekilmesiyle delikanlıya yanlış teşhis koydu.

DURUMUNUN CİDDİ OLDUĞU DÜŞÜNMEYEREK EVE GÖNDERDİLER

Şimdi 30 yaşında olan Dave'e eve gitmesi söylendi ve maalesef gece boyunca durumu kötüleşti. Ertesi gün marangoz, tüm vücut fonksiyonlarını sürdüren makinelerle yoğun bakıma tıbben komada girdi. Kıymık iltihaplandı ve bakteriyel menenjite yol açtı , bu da vücudunu kasıp kavurarak onu daha 28 yaşında sakat bırakan ağır ve şiddetli felce neden oldu.

ENFEKSİYON BEYİNDE VE SİNİRDE KALICI HASARA NEDEN OLABİLİYOR

Enfeksiyon, beyni ve omuriliği çevreleyen ve koruyan zarların iltihaplanmasına neden olur. Dave'in durumunda olduğu gibi hızlı bir şekilde tedavi edilmezse menenjit hayatı tehdit eden septisemiye (kan zehirlenmesi) neden olabilir ve beyinde veya sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir.

İYİLEŞME GÖSTERMEZSE YAŞAM DESTEĞİNİN KAPATILACAĞINI SÖYLEDİLER

Felce ek olarak, Dave, zatürree, göğüs apsesi ve sepsisten muzdaripti. Ailesine, o hafta içinde herhangi bir iyileşme belirtisi göstermezse yaşam desteğinin kapatılacağı söylendi. Neyse ki Dave'in durumu düzeldi, ancak kısmen kör kaldı ve bir kolunu ve bir bacağını etkileyen diğer engellerle kaldı.

"BU OLAYDAN SONRA BİRÇOK ARKADAŞIMI KAYBETTİM"

Jackie, yeni engellerinin, o zamanlar "çok sevdiği" işine asla geri dönemeyeceği anlamına geldiğini söyledi. Felç geçirmesinden bu yana geçen iki yılda Dave ve ailesi, olayın duygusal sonuçlarıyla başa çıkmakta zorlandı. Dave şimdi iyileşme sürecine yardımcı olduğunu söylediği travmatik deneyimi hakkında bir danışmanla konuşuyor. Genç delikanlı şöyle dedi: "Biriyle konuşabilmek ve duygularımı paylaşabilmek ve yargılanmamak güzeldi. Bu olaydan sonra birçok arkadaşımı kaybettim."

MENENJİT BELİRTİLERİ

Menenjit belirtileri aniden gelişir ve şunları içerir: