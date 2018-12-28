OnePlus 5 ve 5T için beklenen güncelleme geldi

Son dönemde yaptığı atılımlarla global pazarda önemli bir müşteri kitlesine erişen OnePlus, bu trendini devam ettirmek istiyor. Aynı Apple gibi sadece üst segment için modeller satışa sunan Çinli üretici, genel olarak her yıl iki amiral gemisi modeliyle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkıyor.

Teknoloji dünyasını az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere, OnePlus agresif fiyat politikasına sahip bir şirket. Yani Samsung logosu taşıyan, orta segment bir model için vereceğiniz paraya OnePlus’tan üst segment, amiral gemisi kategorisinde bir model almanız mümkün.

Üstelik Çinli üretici, satış öncesinde olduğu gibi, satış sonrasında da müşteri memnuniyetini önemseyen bir firma. Bunu yayınlanan Android güncellemelerinden de anlayabiliyoruz.

Örneğin Samsung henüz herhangi bir modeli için Android Pie güncellemesini yayınlamış değil. Fakat OnePlus geçtiğimiz gün 2017’de çıkmış olan OnePlus 5 ve 5T modelleri için bile Android Pie güncellemesini yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde OxygenOS 9.0 için beta testelerini başlatan Çinli üretici, sürpriz bir şekilde Android Pie içeren güncellemenin tam halini OnePlus 5 ve 5T için kullanıma sundu.

Güncelleme OnePlus5 için 1.742GB, 5T içinse 1.748GB büyüklüğe sahip. Bu arada, güncellemenin şimdilik sınırlı sayıda cihaz için yayınlandığını da belirtelim. Önümüzdeki bir hafta boyunca, tüm OnePlus 5 ve 5T cihazlarının güncellemeyi alması bekleniyor.

Galaxy S10 Plus’ın tasarımı ekran koruyucusu ile sızdı!

