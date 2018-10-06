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OnePlus 6 raflardan kaldırılıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.10.2018 11:21 | Son Güncelleme

İki hafta sonra yeni amiral gemisi modelini tanıtacak olan OnePlus, mevcut stoklarını yenilemeyi bıraktı. Avrupa’da pek çok ülkede OnePlus 6 stokları çoktan tükendi.

OnePlus 6 raflardan kaldırılıyor

Teknoloji gündemini az çok takip edenlerin de bileceği üzere, OnePlus yakında yeni amiral gemisi modelini tanıtacak. Çinli üreticinin yeni amiral gemisi modeli OnePlus 6T, eğer büyük bir aksilik olmazsa, yaklaşık olarak 2 hafta sonra tanıtılmış olacak.

Hali hazırda pek çok ülkede satışta olan OnePlus 6 için artık yolun sonu gelmiş gibi gözüküyor. Keza şu aralar tamamen OnePlus 6T modeline odaklanmış olan Çinli üretici, OnePlus 6’nın stoklarını da yenilemeyi bırakmış durumda.
Çin kaynaklı bazı raporlara göre, OnePlus bu yılın başlarında satışa sunduğu modelinin stok çalışmalarını artık sonlandırmış durumda. Özellikle Avrupa’daki pek çok ülkede OnePlus 6 stokları tükenmiş. Tükenmeyen ülkelerde de belirli versiyonlardan sınırlı sayıda kalmış durumda. Tüm OnePlus6 modellerinin bulunduğu tek ülke ise Hollanda.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Hali hazırda OnePlus modelleri ülkemizde resmi olarak satılmıyor. Fakat 3. parti ithalatçılar sayesinde diğer Çinli üreticilerin olduğu gibi OnePlus’ın telefonları da ülkemizde satılmakta.  Hali hazırda OnePlus6’nın 64GB’lık versiyonu ülkemizde 3900TL’den başlayan fiyatlarla satılmakta. Muhtemelen önümüzdeki dönemde tanıtılacak olan OnePlus 6T’de 4000TL ile 4500TL arasında bir fiyattan raflardaki yerini alacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
OnePlus 6 OnePlus 6T

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