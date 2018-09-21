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OnePlus 6T, 3 ana kamera ile gelmeyecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.09.2018 09:00 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının yükselen isimlerinden biri olan OnePlus, yakında yeni amiral gemisi modeli OnePlus 6T ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak.

OnePlus 6T, 3 ana kamera ile gelmeyecek!

Bilindiği üzere OnePlus uzun bir süredir yeni amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. OnePlus 6T ile ilgili şimdiye kadar pek çok sızıntı ve raporla karşılaştık. Bu raporların bazılarında Çinli üreticinin yeni amiral gemisi modelinde 3 ana kameraya yer vereceğine dair söylentiler vardı. Fakat bu söylentilerin pek de gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün Çin kaynaklı sızdırılan bir görsele göre, OnePlus’ın yeni amiral gemisi modeli üçlü ana kamera modülü ile gelmeyecek. Malum, Huawei’nin P20 Pro modelinde 3 ana kamera kullanmasından sonra diğer üreticilerin de bu yönde önemli çalışmaları oldu. Özellikle Samsung’un önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunacağı S10 modelinde 3 ana kameraya geçmesine  kesin gözüyle bakılıyor.

Aynı şekilde OnePlus için de yeni amiral gemisi modelinde 3 ana kamera kullanacağı yönünde söylentiler mevcuttu. Fakat sızdırılan görselde de net bir şekilde görüldüğü üzere OnePlus 6T 3 değil 2 ana kameraya sahip bir modül ile gelecek.

Muhtemelen OnePlus kamera tarafındaki devrimsel yenilikleri 2019’da satışa sunacağı modelleri için saklamıştır.

Öte yandan OnePlus 6T’nin ekran altı parmak izi okuyucusu ve nokta şeklinde ince bir çentikle geleceğini de belirtelim.

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OnePlus akıllı telefon

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