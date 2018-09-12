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OnePlus 6T görüntüleri sızdırıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.09.2018 16:38 | Son Güncelleme

OnePlus 6T'ye ait olduğu iddia edilen fotoğraflar anonim biri tarafından internete sızdırıldı.

OnePlus 6T görüntüleri sızdırıldı!

OnePlus 6T'ye ait olduğu iddia edilen fotoğraflar anonim biri tarafından internete sızdırıldı.

OnePlus, tüketicilere sunduğu kaliteli ve bütçe dostu telefonlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir firma. Son olarak OnePlus 6T dedikoduları ortada dolaşıyorken firma, telefonun ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ile satışa çıkacağını açıklamış ve model hakkında sessizliğini bozmuştu.

Şimdi ise bu açıklamanın ardından OnePlus 6T'ye ait olduğu iddia edilen fotoğraflar anonim biri tarafından internete sızdırıldı. Bu firmanın yapmış olduğu bir reklam çalışması mıdır bilinmez ancak bize açıkçası bilinçli bir çalışma gibi geldi.

Gelen görüntülerde, OnePlus 6T'nin parmak izi sensörü öne çıkıyor. Tıpkı firmanın da üzerine basa basa dile getirdiği gibi. Kafa karıştıran nokta ise telefonun iddia edilen tasarım şeklinden oldukça farklı gözükmesi.
OnePlus 6T görüntüleri sızdırıldı!

Yine de bu görüntülerin sadece bir sızıntıdan ibaret olduğunu ve gerçeği yansıtmayabileceğini de belirtmeden geçmeyelim. Daha öncesinde telefonun hem çentik tasarımı hem de boyutlarıyla Oppo R17 Pro'ya oldukça benzeyeceği konuşuluyordu. Ancak yayınlanan görseller bu iddiayı çürütecek cinsten.

OnePlus bizlere ne gibi bir sürpriz hazırlıyor bilmiyoruz ancak gerek kalitesi gerek fiyat performans ürünleri ile dikkat çeken firma, bu ürün ile de marka değerini bir adım öne taşıyabilir. Eh bekleyip göreceğiz artık.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
OnePlus 6T teknoloji

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