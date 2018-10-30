OnePlus 6T kendisinden çok söz ettirecek

Akıllı telefon pazarının yükselen isimlerinden biri olan OnePlus sonunda merakla beklenen yeni amiral gemisi modelini tanıttı. Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni modeli OnePlus 6T ile teknoloji tutkunlarının dikkatini bir kez daha üzerine çekmeyi başardı.
OnePlus 6T yenilenen tasarımı, üstün teknik özellikleri ve piyasa ortalamasının altındaki fiyatıyla rakiplerine meydan okuyor.
OnePlus’ın yeni amiral gemisi modeli, selefine göre farklı bir tasarıma sahip. OnePlus 6T, 157.5 x 74.8 x 8.2mm ölçülerinde ve 185 gramlık ağırlığa sahip.
1080 x 2340 px çözünürlüğünde 19.5 : 9 en boy oranına sahip 6.41 inçlik Optik AMOLED ekranla gelen 6T, ufak bir çentipe sahip. Çentiğin boyunu OnePlus 6’ya göre biraz daha ufalmış. Doğal olarak bu tasarım çizgisiyle birlikte ekran gövde oranı da yüzde 85.6’ya yükselmiş.
Telefonun arkasında ise ortaya yerleştirilmiş çift ana kamera ve hemen altında da flaş ışığı yer alıyor. OnePlus 6’da telefonun arkasında yer alan parmak izi okuyucusu, 6T’de ise ekranın altına taşınmış.
Üst düzey teknik özellikler
OnePlus 6T tasarımıyla olduğu kadar teknik özellikleriyle de beklentileri karşılayan bir cihaz. Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 845 yonga setinden güç alan 6T, CPU ve GPU anlamında beklentileri karşılıyor.
RAM tarafında ise kullanıcıların tercihine göre 6GB ve 8GB’lık opsiyonlar mevcut. Aynı şekilde dahili depolama alanında da 128GB ve 256GB’lık seçenekler var. OnePlus 6T’nin teknik özellik tarafındaki tek eksisi ise MicroSD kart desteğine sahip olmaması.
3700 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir batarya ile gelen 6T, OnePlus’ın hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Bu sayede telefonun yarım saatlik bir şarj ile tüm günü çıkarabileceği iddia ediliyor. 6T’nin şarj anlamındaki en büyük eksisi ise kablosuz şarj özelliğine sahip olmaması.
Kamera tarafında beklentiler karşılanıyor
OnePlus’ın yeni amiral gemisi modeli çift ana kamera ve tek bir selfie kamerası ile geliyor. Telefonun arka tarafında 16 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.6″, 1.22µm, OIS, PDAF ve 20 MP (16 MP effective), f/1.7, 25mm (wide), 1/2.8″, 1.0µm, PDAF özelliklerine sahip çift kamera modülü mevcut.
Bu kamera ile 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps değerlerinde videolar çekmek mümkün.
Telefonun ön tarafında ise 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.1″, 1.0µm özelliklerinde tek bir selfie kamerası yer alıyor.
Açıkçası üreticilerin 3 hatta 4 ana kameralı modellere geçtiği şu günlerde OnePlus’ın çift ana kameralı bir amiral gemisi modeli ile sahneye çıkması önemli bir eksi olabilir. Fakat kameraların rakamsal anlamda beklentileri karşıladığını söylemek de mümkün.
Oxygen OS destekli Android 9 Pie
Son olarak OnePlus 6T fiyatı ve diğer detaylardan da bahsedelim. OnePlus’ın yeni amiral gemisi modeli kutudan ilk çıktığında Oxygen OS destekli Android 9 Pie ile çalışacak. Günümüz şartlarında Android Pie ile çalışan çok fazla telefon olmadığını dikkate alırsak, bu durum OnePlus 6T için bir artı olarak değerlendirilebilir.
Çinli üretici, fiyat konusunda yine fazla yüksekten uçmadı. 6GB RAM + 128GB dahili depolama alanına sahip modelin fiyatı 550 dolar, 8GB RAM + 128GB dahili depolama alanına sahip modelin fiyatı ise 580 dolarak açıklandı.
Çatı model olan 8GB RAM + 256GB’lık versiyonun fiyatı ise 630 dolar olarak belirlenmiş. Açık konuşmak gerekirse, OnePlus 6T’nin piyasanın oldukça aldında bir fiyattan satışa sunulduğunu söyleyebiliriz.
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