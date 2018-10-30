OnePlus 6T kendisinden çok söz ettirecek

Akıllı telefon pazarının yükselen isimlerinden biri olan OnePlus sonunda merakla beklenen yeni amiral gemisi modelini tanıttı. Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni modeli OnePlus 6T ile teknoloji tutkunlarının dikkatini bir kez daha üzerine çekmeyi başardı.

OnePlus 6T yenilenen tasarımı, üstün teknik özellikleri ve piyasa ortalamasının altındaki fiyatıyla rakiplerine meydan okuyor.

OnePlus’ın yeni amiral gemisi modeli, selefine göre farklı bir tasarıma sahip. OnePlus 6T, 157.5 x 74.8 x 8.2mm ölçülerinde ve 185 gramlık ağırlığa sahip.

1080 x 2340 px çözünürlüğünde 19.5 : 9 en boy oranına sahip 6.41 inçlik Optik AMOLED ekranla gelen 6T, ufak bir çentipe sahip. Çentiğin boyunu OnePlus 6’ya göre biraz daha ufalmış. Doğal olarak bu tasarım çizgisiyle birlikte ekran gövde oranı da yüzde 85.6’ya yükselmiş.

Telefonun arkasında ise ortaya yerleştirilmiş çift ana kamera ve hemen altında da flaş ışığı yer alıyor. OnePlus 6’da telefonun arkasında yer alan parmak izi okuyucusu, 6T’de ise ekranın altına taşınmış.